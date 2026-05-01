Швидкомонтовану лабораторію вартістю 11 мільйонів гривень планують встановити у Кривому Розі на вулиці Степана Тільги, 71. Замовником є Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування.

Такий тендер оприлюднили в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Йдеться про модульну будівлю з легких сталевих конструкцій, яку постачальник має не лише доставити, а й змонтувати.

Попри назву, це не лабораторія у звичному розумінні. За технічними вимогами, йдеться про повноцінний медичний модуль, який дозволяє надавати різні види допомоги в одному місці.

У будівлі передбачені:

зал гемодіалізу,

приміщення інтенсивної терапії,

кабінети лікарів,

маніпуляційні та зони медогляду,

кімнати для персоналу.

Також у проєкті прописали облаштування складу медикаментів, санітарних вузлів, технічних приміщень (зокрема для водоочищення та обладнання) й окремої зони для реабілітації дітей.

Які вимоги до будівлі

За документацією, лабораторія має бути придатною для роботи в умовах, де немає стандартних міських комунікацій.

Тобто її можна використовувати автономно — як окремий медичний простір, незалежний від основної інфраструктури лікарні.

Окрім цього, будівлю мають поставити та змонтувати “під ключ” впродовж 120 днів після підписання договору.

Фінансуватимуть закупівлю власним коштом лікарні.

Подати пропозиції можна до 6 травня, аукціон запланований на 7 травня. Переможця визначатимуть за найнижчою ціною.

