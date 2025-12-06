Генпрокурор підтвердив, що із нардепом Федором Христенком уклали угоду: які деталі відомі

Нардеп Федір Христенко. Ілюстративне фото: Facebook

Із народним депутатом від забороненої партії “ОПЗЖ” Федором Христенком уклали угоду. Деталей щодо неї озвучувати не можуть, оскільки це загрожуватиме безпеці підозрюваного та стосується питань національної безпеки країни. Єдине, що уточнив генпрокурор: угода не стосується корупційних скандалів.

Про угоду повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

“Щодо угоди з народним депутатом від забороненої партії “ОПЗЖ”. Так, угода є. Ні, її не можна оприлюднювати зараз — вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки. Але я скажу одне чітко: в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів. У ній немає жодного зв’язку з операцією “Мідас”, — пояснив Руслан Кравченко.

За його словами, дані, щодо яких із Христенком уклали угоду, стосуються подій, які відбулися до корупційних скандалів 2025 року.

Що відомо про арешт Федора Христенка

Наприкінці липня 2025 року Христенку повідомили про підозру в державній зраді. Депутат, обраний у 2019 році на виборчому окрузі №46, до якого входять, зокрема, Бахмут та Лиман, нібито працював на посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

В Офісі Генпрокурора стверджували, що посадовець нібито виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення, однак продовжував протиправну діяльність дистанційно.

За даними слідства, росіяни завербували Христенка ще за часів президентства Віктора Януковича. Він виконував завдання ФСБ під час Революції Гідності.

Розслідування Офісу Генпрокурора та СБУ встановило нібито “тісні” контакти Христенка з Юрієм Іванющенком — резидентом російських спецслужб у т.з. “ДНР”, а також із колаборантом Арменом Саркісяном, якого вже немає серед живих.

Христенко, за версією слідства, налагодив зв’язки з керівниками НАБУ, зокрема Русланом Магамедрасуловим (йому теж повідомили про підозру в пособництві державі-агресору) та Олександром Скомаровим. Слідчі стверджують, що мають докази: зокрема, дружина останнього у 2022 році виїхала з України на авто, яке належало сім’ї Христенка.

Офіс Генерального прокурора повідомив нардепу про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою людей за попередньою змовою), ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада), а також за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Максимальне покарання за держзраду в Україні — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

20 серпня 2025 року стало відомо, що Федора Христенка, ймовірно, затримали в Еміратах.

6 вересня правоохоронці заарештували Федора Христенка, якого раніше затримали в ОАЕ.

Наприкінці листопада матеріали справи нардепа Федора Христенка, якого обвинувачують в держзраді, передали до Печерського суду.

У перші дні грудня з’явились заяви, що із підозрюваним хочуть укласти угоду.

