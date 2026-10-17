На Донеччині стало на 9 елементів культурної спадщини більше: що додали

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Комісія при ДонОВА з формування переліку елементів нематеріальної культурної спадщини області внесла до нього дев’ять елементів регіональних традицій територіальних громад Донеччини. Розповідаємо, що додали.
Про результати засідання розповіли в пресслужбі Донецької обласної державної адміністрації. Зокрема, до переліку культурного надбання потрапили:
Загалом регіональний інвентар нематеріальної культурної спадщини Донеччини тепер налічує 41 елемент.
“Культурна спадщина області продовжує досліджуватися, осмислюватися та зберігатися попри складні обставини воєнного часу”, — наголошують представники ДонОВА.
Нагадаємо, міністерство культури включило до Національного переліку елемент, пов’язаний із фольклорною традицією шахтарських громад Донецького кам’яновугільного басейну та суміжних територій. Це — “Шахтарські бувальщини про духа-охоронця”.