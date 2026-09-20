Що жителі окупованих територій пишуть про псевдовибори до Держдуми РФ

Дострокове “голосування” на окупованих територіях Донеччини проводили із залученням військових. Фото з окупаційних джерел

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“А хто за кого голосував і коли? Взагалі вперше чую про голосування”, “Ми голосувати, напевно, рилом не вийшли” — такі коментарі залишають жителі окупованих територій під повідомленнями про російські псевдовибори до Держдуми. Поки окупаційна влада звітує про високу “явку”, частина людей у місцевих чатах стверджує, що не знала, де й коли можна було “проголосувати”. Окремо у соцмережах повідомляють і про можливі порушення у списках “виборців”.

Журналісти Вільного Радіо переглянули реакції користувачів у чатах, де жителі окупованих територій обговорюють російські псевдовибори до Держдуми. Значна частина дописів про саме “голосування” нейтральна, однак трапляються й коментарі з критикою його організації.

Зокрема, частина користувачів стверджує, що дізналася про “голосування” вже після того, як воно відбулося.

Примітка: редакція Вільного Радіо приховала імена та зображення профілів користувачів задля їхньої безпеки.

Коментарі місцевих жителів окупованих територій щодо організації так званого голосування до російської Держдуми. Скріншоти з окупаційних каналів.

Коментарі місцевих жителів окупованих територій щодо організації так званого голосування до російської Держдуми. Скріншоти з окупаційних каналів.

Коментарі місцевих жителів окупованих територій щодо організації так званого голосування до російської Держдуми. Скріншоти з окупаційних каналів.

У чатах також сперечалися щодо того, чи їздили представники окупаційних “виборчих комісій” селами. Одна з користувачок стверджувала, що її батьки “проголосували” приблизно за тиждень до основного етапу. Інші писали, що до їхніх населених пунктів ніхто не приїжджав.

Коментарі місцевих жителів окупованих територій щодо організації так званого голосування до російської Держдуми. Скріншоти з окупаційних каналів.

Коментарі місцевих жителів окупованих територій щодо організації так званого голосування до російської Держдуми. Скріншоти з окупаційних каналів.

Такі дописи не дозволяють встановити, наскільки масовими були проблеми з інформуванням жителів окупованих територій. Однак вони контрастують із заявами окупаційної влади про масову участь населення у російському “голосуванні”.

Окремий допис про можливе порушення під час псевдовиборів журналісти Вільного Радіо знайшли у Threads. Користувачка написала, що прийшла на “виборчу дільницю” та нібито знайшла себе у списку одразу тричі.

Допис у соціальних мережах щодо можливих порушеннях на псевдовиборах до Держдуми РФ. Скріншот з Threads

Попри окремі критичні коментарі, журналісти Вільного Радіо не знайшли великої кількості відкритих дописів жителів окупованих територій із критикою проведення російських псевдовиборів.

Однак із цього не можна робити висновок про ставлення більшості людей до “голосування”. На окупованих територіях Росія поширює власне законодавство та обмеження на публічні висловлювання, а інформацію про самі псевдовибори також контролюють. Наприклад, в окупованому Криму заборонили фото- та відеозйомку на “виборчих дільницях”, перед будівлями, де вони розташовані, а також під час “голосування” вдома.

Центральна виборча комісія України називає організацію цих “виборів” на тимчасово окупованих територіях нелегітимною. У ЦВК наголошують, що їхні результати, складені “протоколи” та отримані за ними депутатські мандати не створюють правових наслідків. Українська комісія розцінює поширення російських виборчих процедур на захоплені території як спробу їхньої подальшої інтеграції до політичного і правового простору Росії.

Додамо, що окупаційна влада так званої “ДНР” залучила понад 6 тисяч людей для проведення фейкових виборів у Держдуму Росії. Йдеться саме про працівників фейкових “виборчих комісій” різних рівнів. Окремо працюють “спостерігачі”, але їхню кількість не уточнюють.