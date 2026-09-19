Окупаційна влада т.з. “ДНР” залучила понад 6 тисяч людей для проведення фейкових виборів у Держдуму Росії. Фото з окупаційних джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Для проведення незаконних “виборів” у “депутати” Держдуми Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області залучили понад 6 тисяч людей. Йдеться саме про працівників фейкових “виборчих комісій” різних рівнів. Окремо працюють “спостерігачі”, але їхню кількість не уточнюють.

Кількість працівників на незаконних виборах озвучив самоназваний “голова Виборчої комісії ДНР” Володимир Висоцький.

“У найактивніший період роботи нашої системи саме до складу дільничних комісій залучено 6042 особи. Є ще територіальні комісії, є комісія на рівні суб’єкта федерації”, — заявив Володимир Висоцький.

У т.з. “ДНР” 18 вересня стверджували, що у перший день “виборів” у Держдуму Росії проголосували 1,6 млн людей.

Зазначимо, Верховна Рада ухвалила документ, у якому закликає парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї засудити наміри Росії провести псевдовибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо проаналізували біографії кандидатів на фейкових виборах. Ми розповідали, хто саме хоче представляти т.з. “ДНР” у російському парламенті та які доходи і майно декларує дехто з них.