Гродівська селищна військова адміністрація замовила 500 бухт колючо-ріжучого дроту “Єгоза” на майже 2 мільйони гривень. Доставка має відбутися до 13 жовтня 2025 року, а тендер пройшов без використання електронної системи.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із порталу публічних закупівель Prozorro.

За умовами тендеру, адміністрація має закупити 500 бухт дроту за ціною 3990 гривень за одиницю, що в сумі становить 1 995 000 гривень. Доставку планують здійснити до 13 жовтня 2025 року, проте точне місце отримання у документах не зазначили.

Закупівля проводилася без використання електронної системи, а фінансування забезпечується коштом місцевого бюджету.

Постачальником обрали ТОВ “Укрбудінвест-торг”, яке, за даними аналітичної системи YouControl, зареєстроване у 2020 році в Покровську. Компанія має кілька десятків видів діяльності, проте основний напрям — неспеціалізована оптова торгівля. Раніше підприємство вже неодноразово постачало товари для державних структур, серед яких Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА, КП “Вода Донбасу”, Укрзалізниця та інші державні установи.

За даними інтерактивної мапи DeepState, Гродівка зараз перебуває під контролем російських військ, де розташований 72-й батальйон спеціального призначення.

