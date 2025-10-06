Підтримати
Як перевести пенсію з пошти в банк не виходячи з дому (інструкція)

Ганна Назарова
Зображення до посту Як перевести пенсію з пошти в банк не виходячи з дому (інструкція)
фото: Depositphotos

Змінити місце отримання пенсії українські пенсіонери можуть онлайн. Аби переоформити виплати з відділення пошти на банк, заявку можна подати на сайті Пенсійного фонду та через “Дію”.

 Відповідну інструкцію опублікували в Пенсійному фонді України.

Щоб отримувати пенсію не на пошті, а у відділенні банку, потрібно подати заяву через особистий кабінет вебпорталу ПФУ.

Аби перевести пенсію з пошти до банку через вебпортал Пенсійного фонду, необхідно авторизуватись на сайті або у мобільному застосунку ПФУ. Зробити це можна за допомогою:

  • Дія.Підпису; 
  • кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • BankID або ID.GOV.UA.

Після авторизації на сайті ПФУ змінити місце отримання пенсії можна так:

  • в лівому бічному меню натисніть на вкладку “Щодо пенсійного забезпечення”;
  • оберіть пункт “Внесення змін до пенсійної справи”;
  • оберіть пункт “Заява про зміну способу виплати пенсії”;
  • заповніть потрібні поля форми заяви та завантажте до неї скан-копії необхідних документів;
  • якщо бажаєте отримати електронне пенсійне посвідчення, поставте відповідну позначку у пункті “електронне”;
  • сформуйте заяву, завірте її кваліфікованим електронним підписом та натисніть “Відправити до ПФУ”.

Після подачі заявки повідомлення про її схвалення з’явиться в особистому кабінеті на сайті ПФУ.

Як перевести пенсію з пошти в банк не виходячи з дому (інструкція) 1
Інфографіка: ПФУ

Послуга “Зміна способу виплати пенсії” доступна в застосунку та на порталі “Дія”. Ця послуга безкоштовна, а змінити дані мають протягом місяця.

