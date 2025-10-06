Змінити місце отримання пенсії українські пенсіонери можуть онлайн. Аби переоформити виплати з відділення пошти на банк, заявку можна подати на сайті Пенсійного фонду та через “Дію”.
Відповідну інструкцію опублікували в Пенсійному фонді України.
Щоб отримувати пенсію не на пошті, а у відділенні банку, потрібно подати заяву через особистий кабінет вебпорталу ПФУ.
Аби перевести пенсію з пошти до банку через вебпортал Пенсійного фонду, необхідно авторизуватись на сайті або у мобільному застосунку ПФУ. Зробити це можна за допомогою:
Після авторизації на сайті ПФУ змінити місце отримання пенсії можна так:
Після подачі заявки повідомлення про її схвалення з’явиться в особистому кабінеті на сайті ПФУ.
Послуга “Зміна способу виплати пенсії” доступна в застосунку та на порталі “Дія”. Ця послуга безкоштовна, а змінити дані мають протягом місяця.
