Змінити місце отримання пенсії українські пенсіонери можуть онлайн. Аби переоформити виплати з відділення пошти на банк, заявку можна подати на сайті Пенсійного фонду та через “Дію”.

Відповідну інструкцію опублікували в Пенсійному фонді України.

Щоб отримувати пенсію не на пошті, а у відділенні банку, потрібно подати заяву через особистий кабінет вебпорталу ПФУ.

Аби перевести пенсію з пошти до банку через вебпортал Пенсійного фонду, необхідно авторизуватись на сайті або у мобільному застосунку ПФУ. Зробити це можна за допомогою:

Дія.Підпису;

кваліфікованого електронного підпису ( КЕП );

BankID або ID.GOV.UA .

Після авторизації на сайті ПФУ змінити місце отримання пенсії можна так:

в лівому бічному меню натисніть на вкладку “Щодо пенсійного забезпечення”;

оберіть пункт “Внесення змін до пенсійної справи”;

оберіть пункт “Заява про зміну способу виплати пенсії”;

заповніть потрібні поля форми заяви та завантажте до неї скан-копії необхідних документів;

якщо бажаєте отримати електронне пенсійне посвідчення, поставте відповідну позначку у пункті “електронне”;

сформуйте заяву, завірте її кваліфікованим електронним підписом та натисніть “Відправити до ПФУ”.

Після подачі заявки повідомлення про її схвалення з’явиться в особистому кабінеті на сайті ПФУ.

Послуга “Зміна способу виплати пенсії” доступна в застосунку та на порталі “Дія”. Ця послуга безкоштовна, а змінити дані мають протягом місяця.

