Якщо право власності на квартиру, будинок чи іншу нерухомість оформили до 1 січня 2013 року, відомостей про майно може не бути в електронному Державному реєстрі речових прав. Внести такі дані до реєстру можна онлайн через портал “Дія”. Розповідаємо, хто може подати заяву, які документи потрібні та скільки триває реєстрація.

Реєстрація нерухомості онлайн: які умови

Станом на серпень 2026 року онлайн-послуга доступна у Львівській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській, Закарпатській, Рівненській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій, Волинській, Черкаській, Сумській, Вінницькій, Одеській, Івано-Франківській, Миколаївській, Херсонській і Житомирській областях, а також у Києві.

Подати заяву через портал “Дія”можна щодо нерухомості, право власності на яку було оформлене до 1 січня 2013 року. Заявник має бути власником або одним зі співвласників майна. Якщо право власності виникло після 2013 року, послугу потрібно отримувати офлайн через державного реєстратора або нотаріуса.

Як зареєструвати нерухомість через “Дію”

Реєстрація нерухомості онлайн можлива через портал “Дія”.

Для цього треба:

Авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису — КЕП. Перевірте особисті дані у профілі та за потреби оновіть їх. Відкрийте послугу «Державна реєстрація прав на нерухоме майно».Заповніть онлайн-форму та внесіть інформацію про об’єкт нерухомості. Завантажте у форматі PDF документи про речові права, зареєстровані до 1 січня 2013 року. Перевірте сформовану заяву, підпишіть її КЕП і надішліть на розгляд.

Державна реєстрація зазвичай триває до 5 робочих днів. Якщо відомості про право власності зберігаються лише на паперових носіях у БТІ, розгляд заяви можуть зупинити для додаткової перевірки. БТІ опрацьовує запит до 30 робочих днів, після чого реєстратор має до 5 робочих днів для завершення реєстрації. Тому загальний строк може становити до 35 робочих днів.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина на порталі “Дія”. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина на порталі “Дія”. Повідомлення про реєстрацію права власності або відмову з’явиться в особистому кабінеті та надійде на зазначену заявником електронну адресу.

За результатами онлайн-реєстрації заявник отримує електронний витяг. Він має таку саму юридичну силу, як паперовий документ. Витяг можна завантажити в кабінеті громадянина та роздрукувати.

Відомості про право власності в ДРРП потрібні для подання заяви на компенсацію за пошкоджене або знищене житло за програмою єВідновлення. Якщо запису в реєстрі немає, право власності потрібно попередньо зареєструвати.

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