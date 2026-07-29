Колаж: Вільне Радіо

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Впоратися зі стресом, тривожністю, втратою чи іншими наслідками війни буває непросто без підтримки. В Україні працюють десятки безкоштовних сервісів, де можна отримати консультацію психолога онлайн або телефоном. Журналісти Вільного Радіо зібрали контакти, способи звернення та інформацію про те, кому і яку допомогу надають різні організації.

Ми перевірили актуальність контактів, графіків роботи та способів звернення до сервісів на момент підготовки цього матеріалу. Водночас організації можуть змінювати номери телефонів, години роботи або порядок запису на консультації. Якщо вам не вдалося зв’язатися з обраним сервісом, радимо перевірити актуальну інформацію на його офіційному сайті або в соціальних мережах.

Загальні сервіси психологічної підтримки, куди можуть звернутися всі, хто потребує допомоги

Національна психологічна асоціація — 0 800 100 102

Національна психологічна асоціація України спільно з Міністерством охорони здоров’я запустила всеукраїнську лінію психологічної підтримки для людей, які постраждали через війну. Асоціація об’єднує дипломованих психологів і є офіційним представником України в Європейській федерації психологічних асоціацій. Проєкт реалізують за підтримки Програми розвитку ООН, уряду Японії та Естонської ради у справах біженців.

Отримати консультацію можна за безкоштовним номером 0 800 100 102. Гаряча лінія працює щодня з 10:00 до 20:00. Для українців, які перебувають за кордоном, діють окремі безкоштовні номери більш ніж у 20 країнах Європи. Якщо такого номера для певної країни немає або людина перебуває на тимчасово окупованій території, зв’язатися з психологами можна через інтернет-дзвінок на сайті асоціації.

По допомогу можуть звернутися всі, хто постраждав від війни, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном. Крім індивідуальних консультацій, асоціація проводить онлайн-групи підтримки.

МОМ Україна — 0 800 211 444

Міжнародна організація з міграції безкоштовно надає психологічну підтримку людям, які її потребують.

Звернутися можна за номером 0 800 211 444. Дзвінки з України безкоштовні, а гаряча лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за київським часом.

Для українців, які перебувають за кордоном, МОМ відкрила окремі безкоштовні телефонні номери в кількох країнах, зокрема у Чехії, Польщі, Великій Британії, Литві та Угорщині.

На гарячій лінії працюють понад 20 психологів і психіатрів. Консультації проводять українською та російською мовами. Скористатися допомогою може кожен незалежно від віку, життєвих обставин чи стану. За потреби фахівці можуть обмежитися однією консультацією або супроводжувати людину протягом кількох зустрічей.

“Людина в біді” — 0 800 210 160

Міжнародна гуманітарна організація безкоштовно надає психологічну підтримку дорослим і дітям. Організацію заснували у Чехії, а в Україні вона працює з 2014 року, допомагаючи людям, які постраждали від війни та інших кризових ситуацій.

Звернутися можна за номером 0 800 210 160. Дзвінки з мобільних і стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні. Гаряча лінія працює цілодобово, без вихідних.

Отримати психологічну допомогу можуть як дорослі, так і діти.

“Розкажи мені”

Платформу створив Інститут когнітивного моделювання. Вона працює з травня 2020 року, а консультації проводять за методом когнітивно-поведінкової терапії.

Безоплатна консультація триває від 30 до 60 хвилин. Щоб записатися, потрібно залишити заявку на сайті проєкту.

“Confidence”

Центр психологічної допомоги надає комплексну підтримку сім’ям із дітьми, які постраждали через війну.

Тут можна отримати індивідуальні консультації психолога, психотерапевта або юриста, а також долучитися до груп підтримки.

Записатися можна через офіційний сайт організації або за допомогою телеграм-бота.

“Поруч”

Проєкт надає психосоціальну підтримку та допомогу у сфері психічного здоров’я дітям, батькам або людям, які їх замінюють, а також спеціалістам, які працюють із дітьми. Окремі групи підтримки організували і для педагогів.

Щоб отримати індивідуальну консультацію психолога, потрібно заповнити анкету на сайті проєкту.

Мобільні застосунки, які допомагають самостійно працювати зі стресом і тривогою

BetterMe: Mental Health

Це мобільний застосунок із вправами та матеріалами для самодопомоги під час стресу. Користувачам доступні дихальні практики, медитації та психологічні курси. Завантажити додаток можна в App Store та Google Play.

“База”

Український мобільний застосунок первинної психологічної підтримки, який громадська організація “Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний Вибір»” запустила у 2022 році. Сервіс працює безкоштовно й анонімно.

У застосунку зібрані матеріали про адаптацію після військової служби, подолання стресу й тривоги, наслідки контузії, вправи для покращення сну, трекер емоційного стану та можливість анонімно поставити запитання психотерапевту. Він доступний для завантаження у Google Play та App Store.

Безкоштовна психологічна допомога для людей, які пережили насильство, та ЛГБТ+ спільноти

ГО “Дівчата” — 0 800 600 044

Громадська організація безоплатно надає кризову та довготривалу психологічну підтримку дітям і дорослим, які пережили насильство або інші травматичні події. Організація працює в Україні з 2016 року.

Звернутися по допомогу можна через безкоштовну гарячу лінію 0 800 600 044, яка працює щодня з 08:00 до 20:00. Також консультацію можна отримати через телеграм-бот, заповнивши онлайн-форму на офіційному сайті або написавши на електронну пошту [email protected].

Фахівці проводять індивідуальні та групові психологічні консультації, надають первинну юридичну допомогу та супроводжують людей під час вирішення складних життєвих ситуацій. Крім цього, в Україні працюють 13 безпечних просторів і 24 мобільні команди організації, які допомагають людям у різних регіонах.

“Ла Страда-Україна” — 116 123 / 0 800 500 335

Організація надає психологічну та юридичну допомогу людям, які постраждали від домашнього насильства, торгівлі людьми або дискримінації за ознакою статі. Національна гаряча лінія працює в Україні з 2003 року.

Звернутися можна за коротким номером 116 123 із мобільного телефону або за номером 0 800 500 335 зі стаціонарного чи мобільного. Гаряча лінія працює цілодобово.

“Марш Жінок”

Організація проводить цілодобові текстові консультації для жінок через телеграм-бот.

За потреби користувачки можуть отримати до десяти додаткових консультацій в іншому форматі. Для цього достатньо залишити відповідний запит у тому ж боті.

БФ “Сильні”

Благодійний фонд надає безоплатну та конфіденційну психологічну, медичну й юридичну допомогу людям від 16 років, які пережили сексуальне насильство.

Звернутися можуть усі незалежно від статі, гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації. Для цього можна скористатися телеграм-ботом, заповнити форму на сайті або зателефонувати за номером 0 800 202 334.

“ГІДНА”

Проєкт безоплатно й анонімно надає психологічну підтримку жінкам, які пережили насильство.

Учасниці можуть пройти курс із десяти консультацій, спрямованих на відновлення психологічної стійкості та подолання наслідків пережитого.

“Regeneration”

Це безкоштовна програма групової психологічної підтримки для жінок, які тривалий час живуть в умовах стресу через війну.

Вона розрахована на тих, хто був змушений залишити дім, переживає труднощі у стосунках, відчуває виснаження через волонтерську діяльність або роботу, а також чекає на повернення близьких із фронту чи полону.

Програма триває два місяці. Учасниці займаються в онлайн-групах до 30 людей, які зустрічаються у Zoom двічі на тиждень. Загалом курс складається з 15 занять тривалістю по півтори години.

Щоб долучитися до програми, потрібно попередньо зареєструватися через форму на сайті проєкту.

ГО “Важливі”

Громадська організація безкоштовно надає психологічну підтримку родинам, чиє життя змінила війна.

Для дітей віком від 7 до 15 років працюють окремі групи “Діти воїнів”, “Діти полеглих воїнів” та “Діти зниклих безвісти воїнів”.

Для дорослих організували групи “Невидимий тил” — для дружин військовослужбовців, “Жити далі” — для жінок, які втратили партнера на війні, та “Нитка зв’язку” — для дружин військовослужбовців, які зникли безвісти.

Окрім цього, батьки можуть долучитися до чату психологічної підтримки, де мають змогу поставити питання фахівцю.

Онлайн-зустрічі для дорослих відбуваються раз на тиждень. Кожна триває півтори години, а групи формують із 8-10 учасників. Залежно від програми курс триває від трьох до чотирьох місяців.

Дізнатися більше або записатися можна за телефонами +38 (067) 362 69 57 та +38 (066) 740 15 25.

“Її підтримка”

Проєкт Wonderzine Україна, який допомагає жінкам і представникам ЛГБТ-спільноти безкоштовно отримати три консультації психолога.

Подати заявку можна через спеціальну форму проєкту.

ГО “Генерація матерів Лада”

Громадська організація підтримує психічне здоров’я жінок на різних етапах материнства. Тут проводять групові зустрічі підтримки та надають психологічну допомогу матерям з дітьми.

Безкоштовна психологічна допомога для військових, ветеранів і їхніх родин

Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців — 0 800 332 720

Службу створила громадська організація “Жіноча Сила України”, яка з весни 2022 року підтримує Збройні сили України та співпрацює з Міністерством оборони.

Тут можна отримати не лише психологічну підтримку, а й консультації щодо пільг, грошового забезпечення, відпусток, переведення, а також інших соціальних гарантій для військовослужбовців і членів їхніх родин.

Гаряча лінія працює щодня з 10:00 до 20:00. Звернутися можна за безкоштовним номером 0 800 332 720.

Для українців, які перебувають у Польщі, діє окрема телефонна лінія. Також зв’язатися з фахівцями можна через телеграм.

ГО “Вільний Вибір”

Організація надає психологічну допомогу ветеранам, ветеранкам, родинам загиблих військових, колишнім військовополоненим і сім’ям зниклих безвісти.

Консультації проводять понад 40 психологів. За потреби до роботи також долучається психіатр.

Записатися можна з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 19:00 за номером +38 (063) 646 49 91.

“RAZOM з тобою”

Програму реалізує благодійний фонд “Разом для України”. Фахівці проводять психологічні консультації онлайн по всій Україні, а також приймають людей очно у Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Дніпрі, Бучі та Харкові.

Програма розрахована на дітей, жінок, військових, ветеранів та інших людей, які потребують психологічної підтримки.

Щоб записатися на онлайн-консультацію, потрібно натиснути кнопку “Записатися на консультацію” на сайті проєкту.

Кол-центр #ВАРТОЖИТИ — 5522

Кол-центр заснував Фонд Яніни Соколової. Тут безкоштовно надають психологічну підтримку військовим, цивільним, онкопацієнтам і людям, які пережили сексуальне насильство під час війни.

Звернутися можна з понеділка до п’ятниці з 11:00 до 19:00 за номером 5522. Консультації анонімні та безкоштовні.

Крім індивідуальних консультацій, у межах проєкту працюють безкоштовні групи підтримки для військовослужбовців та їхніх близьких, онкопацієнтів, а також окрема група для жінок, які пройшли лікування раку.

Гаряча лінія Українського ветеранського фонду — 0 800 33 20 29

Український ветеранський фонд безоплатно надає психологічну та юридичну допомогу ветеранам, військовослужбовцям, членам їхніх родин і всім, хто постраждав через війну. Гарячу лінію запустили у червні 2022 року.

Звернутися можуть ветерани, військовослужбовці, люди з інвалідністю внаслідок війни, звільнені з полону та їхні близькі, родини військовополонених, зниклих безвісти й загиблих захисників, а також люди, які пережили окупацію, втратили житло або потребують психологічної підтримки через наслідки війни.

Психологічні консультації надають цілодобово за номером 0 800 33 20 29.

Окрім індивідуальних консультацій, фахівці проводять групи підтримки для ветеранів, членів їхніх родин, людей, які переживають втрату близької людини, та всіх, хто постраждав через війну.

Єдина ветеранська лінія — 1528

Міністерство у справах ветеранів України спільно з Товариством Червоного Хреста України запустили Єдину ветеранську лінію, де можна отримати інформаційну, консультаційну та психосоціальну підтримку.

Фахівці консультують з питань оформлення статусу ветерана, отримання посвідчень, пільг і соціальних виплат, працевлаштування, освіти, житлових програм, а також надають правову та фінансову допомогу.

Звернутися можуть ветерани, військовослужбовці, члени їхніх родин і сім’ї загиблих Захисників і Захисниць України.

Лінія працює щодня з 08:00 до 20:00. Дзвінки в межах України на короткий номер 1528 безкоштовні.

Veteran Hub — (067) 348-28-68

Це мережа підтримки ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин, яка працює з 2018 року.

Тут можна безкоштовно отримати психологічні консультації, супровід психотерапевта, долучитися до груп підтримки, а також скористатися юридичними консультаціями чи допомогою з працевлаштування.

Перше звернення відбувається у форматі короткої особистої зустрічі або телефонної розмови. Після цього психологи допомагають визначити запит людини. За потреби це може бути короткострокове консультування до п’яти сесій або підбір психотерапевта для тривалішої роботи.

Звернутися до служби підтримки можна щодня з 09:00 до 21:00 за номером (067) 348-28-68.

Окрім телефонної підтримки, організація має власні простори у Києві та Вінниці, а також співпрацює з партнерськими просторами ще у восьми містах України.

Координаційний штаб — 0 800 300 529

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими надає психологічну, інформаційну та юридичну підтримку родинам військовополонених і зниклих безвісти.

Для отримання психологічної допомоги працює безкоштовна гаряча лінія 0 800 300 529. У будні з 10:00 до 20:00 потрібно обрати кнопку “3”.

Крім телефонної лінії, штаб відкриває регіональні консультаційні центри в різних містах України, зокрема у Харкові.

“Ветеран Хаб++”

На онлайн-платформі зібрані психоосвітні матеріали для ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. На сайті проєкту “Це ОК” можна знайти інформацію про адаптацію після служби, психологічне благополуччя та способи подолання складних життєвих ситуацій.

Чат-бот “Принципу”

Правозахисний центр “Принцип” створив чат-бот для військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин.

У сервісі можна знайти відповіді на поширені запитання про військове право. Бот працює на основі онлайн-довідника “Правовий навігатор”, який регулярно оновлюють юристи організації.

“Mindy”

Платформа надає кризову психологічну допомогу військовим, ветеранам і їхнім родинам. Окрім індивідуальних консультацій, психологи супроводжують людей під час протезування та застосовують сучасні методи роботи з психологічною травмою.

“Веста”

Сервіс безоплатної психологічної допомоги для людей, які переживають емоційно складні періоди. Тут можна звернутися з питаннями переживання втрати, емоційного виснаження, пошуку себе чи труднощів у стосунках із близькими.

“Блакитний Птах”

Громадська організація надає психологічну, юридичну та медичну підтримку людям, які пережили полон, а також родинам військовополонених і зниклих безвісти.

Отримати психологічну консультацію можна за телефонами +38 (095) 016 26 22 та +38 (050) 509 40 49 у будні з 10:00 до 19:00.

“Як ти, брате?”

Інформаційний ресурс із порадами та матеріалами про психологічну підтримку. На платформі можна знайти рекомендації про те, як спілкуватися з людьми, які пережили травматичний досвід, підтримувати стосунки на відстані, відновлювати довіру та правильно реагувати на складні емоції.

AI PSY HELP

Сервіс працює цілодобово та пропонує психологічну підтримку захисникам, ветеранам і членам їхніх родин.

Користувачам доступні програми спільного відновлення для сімей військових, а також індивідуальні інструменти для роботи зі стресом, посттравматичними реакціями та наслідками бойового досвіду.

Для українців, які не можуть оформити платну підписку, передбачили можливість отримати безкоштовний доступ через партнерський сервіс або звернувшись до команди напряму.

Безкоштовна психологічна допомога для дітей і підлітків

“Голоси дітей” — 0 800 210 106

Благодійний фонд майже десять років надає психологічну допомогу дітям і родинам, які постраждали через війну.

Отримати консультацію можна за номером 0 800 210 106 (щодня з 08:00 до 20:00), через чат-боти у телеграм і вайбер, а також написавши у месенджери за номерами +380 99 198 57 95 або +380 96 039 22 58.

Після звернення заявку реєструють і передають психологу. Якщо дитина або родина перебуває у кризовій ситуації, консультацію можуть провести одразу.

Teenergizer

Безкоштовний сервіс психологічної підтримки для підлітків і молоді, який працює щодня з 09:00 до 23:00.

Допомогу на платформі надають консультанти за принципом “рівний — рівному”, а також дипломовані психологи. На сайті можна ознайомитися з профілями консультантів, їхньою спеціалізацією та самостійно обрати того, до кого хочеться звернутися.

Щоб отримати консультацію, потрібно натиснути кнопку “Почати консультацію” на сайті та описати свій запит. Зазвичай консультація триває від 30 до 60 хвилин, але за потреби можна звернутися повторно.

Фахівці допомагають із питаннями стосунків, булінгу, тривожності, самооцінки, навчання, здоров’я та інших тем, які турбують підлітків. На платформі також доступний тест “Благополуччя підлітка” для самооцінки емоційного стану.

“Не дрібниці”

Підлітки віком від 12 до 18 років можуть безкоштовно й анонімно поспілкуватися з психологом. Для цього достатньо написати у телеграм-бот — звернутися можна з будь-якими питаннями чи переживаннями.

Спочатку користувач проходить короткий чекап емоційного стану. Після цього бот пропонує матеріали для самодопомоги або, якщо це потрібно, записує на анонімну консультацію з психологом у форматі листування.

Сервіс працює щодня з 10:00 до 22:00. Очікування відповіді може тривати до трьох днів.

“Тут і зараз”

Проєкт створили для дітей віком від 5 до 9 років, які пережили наслідки війни.

Діти можуть безкоштовно пройти курс індивідуальних онлайн-занять із психологом через застосунок MaPanda. Під час консультацій фахівець керує анімованим персонажем, що допомагає дитині почуватися спокійніше та легше говорити про свої переживання.

Долучитися можуть діти з родин військових і ветеранів, ті, хто пережив втрату чи розлуку з близькими, має статус дитини, яка постраждала від війни, інвалідність або був змушений змінити місце проживання.

Курс триває шість тижнів і складається з десяти безкоштовних сесій. Для участі потрібно подати заявку через телеграм-бот, погодити розклад, заповнити анкету та встановити застосунок.

Drugstore

Освітній проєкт, де молоді люди можуть безкоштовно та анонімно отримати онлайн-консультацію психолога, психотерапевта, психіатра, лікаря або фахівця з питань вживання психоактивних речовин. Тут можна звернутися через тривожність, депресію, проблеми із самооцінкою, булінг, труднощі у стосунках та інші психологічні питання

“Letʼs Chat”

Безкоштовний анонімний чат для дітей, підлітків і молоді віком від 7 до 29 років.

Консультації проводять фахівці фінської організації SOS-Lapsikylä та підготовлені волонтери.

Сервіс працює у будні з 12:00 до 17:00 за київським часом.

Раніше ми розповідали, як працюють групи соціального супроводу в ЗСУ і чим вони можуть допомогти.