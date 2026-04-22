Як під Костянтинівкою врятували бійця з ампутацією завдяки дрону із плазмою

Порятунок бійця в районі Костянтинівки. Фото: з відео бригади "Хижак"

Військові бригади “Хижак” врятували оборонця суміжного підрозділу поблизу Костянтинівки. Він зазнав часткової ампутації кінцівки — часу на евакуацію не було, тож йому прямо на позиції дроном скинули суху плазму. Зупинку кровотечі координували через телемедицину.

Про це розповіли на сторінці бригади у Facebook.

За їхніми словами, російські війська двічі атакували бійців суміжного підрозділу поліції в районі Костянтинівки. Один з бійців, який був на позиції, зазнав критичного поранення — часткова ампутація нижче коліна.

Стан військового стрімко погіршувався, тож часу на евакуацію майже не було. У “Хижаку” дійшли до єдиного рішення — скинути суху плазму крові дроном прямо на позицію, аби поранений зміг швидко відновити циркуляцію крові та зупинити кровотечу. Медики бригади контролювати процес через медицину, а усі маніпуляції за їхніми вказівками робив сам оборонець.

Зрештою чоловіка вдалося стабілізувати, тож по нього направили кейсевак:

“Екіпаж кейсеваку рушає на евакуацію і на в’їзді в місто підривається на протитанковій міні. Але не зупиняється, забирає поранених і виривається назад. Усі поранені — живі та передані лікарям. Це історія про те, як виглядає порятунок воїнів у 2026 році”, — додали у бригаді.

Нагадаємо, росіяни поширюють заяви про те, що ЗСУ в Костянтинівці “ховаються під виглядом мирних жителів”. Вони нібито вдягають цивільний одяг поверх форми та займають верхні поверхи домівок. Однак це фейк.