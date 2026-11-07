До транзитного центру в Лозовій щодня прибувають близько 200 евакуйованих із Донеччини

Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

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Кількість жителів Донецької області, які виїжджають через російські обстріли та потребують подальшого розселення, зростає. За тиждень із 29 жовтня до 4 листопада транзитний центр у Лозовій Харківської області прийняв 1100 людей. Серед них є родини з дітьми.

Про це “Суспільному Донбас” розповіла керівниця команди центру по роботі з евакуйованими Алеся Чечикова.

За її словами, раніше до центру прибували приблизно 130–140 людей на день, а зараз — близько 200. Зокрема, збільшилася кількість родин із дітьми, яким потрібно знайти місце для подальшого проживання.

Евакуйовані прибувають із Краматорської та Словʼянської громад, де розширили зону обовʼязкової евакуації родин із дітьми, а також із Олександрівської громади. Серед причин виїзду — російські обстріли, пошкоджене житло та відсутність базових комунальних послуг.

“Стає холодніше, і в деяких людей уже немає ні опалення, ні світла, і вони не можуть пережити зимовий період”, — пояснила Алеся Чечикова.

У центрі людям допомагають знайти житло, отримати психологічну та юридичну підтримку й оформити виплати. Допомоги з розселенням, за словами представниці центру, щодня потребують 20–30 новоприбулих. Деяким людям через стан здоровʼя або інвалідність потрібен супровід під час пошуку нового місця проживання.

Нагадаємо, понад рік тому на Донеччині скасували рух приміських поїздів з міркувань безпеки.