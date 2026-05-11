З прифронтової Миколаївки евакуювали ще 25 людей

Евакуація з Миколаївки, травень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Екіпажу “Білий Янгол” вдалося евакуювати з прифронтової Миколаївки ще 25 цивільних. Серед них — маломобільні та літні люди, а ще жінка, яка вижила після російського удару. До операції залучили патрульну поліцію та офіцерів громади.

Про це розповіли у ГУНП Донецької області.

Там кажуть, що на травень 2026-го більшість доріг до Миколаївки знаходять під вогневим контролем російських військ. Евакуаційним екіпажам доводиться ретельно обирати маршрут, яким вони зможуть безпечно вивезти людей.

“Знаходитися у місті зараз дуже небезпечно, бо воно потерпає від російських авіаударів. Їхні дрони цілодобово полюють за автівками цивільних”, — розповідають у поліції.

“КАБ під вікно прилетів. Ми були у квартирі. Від удару нас викинуло в коридор, там разом і лежали. Сусідку з першого поверху поранило, її в лікарню забрали”, — розповідає чоловік, чия матір травмувалася внаслідок авіаудару.

За словами правоохоронців, місцеві “до останнього” сподівалися залишатися вдома. Однак удари загарбників поряд з оселями змусили їх змінити рішення. Нині з собою у дорогу вони беруть мінімум речей, найголовніше — документи.

Жителів Миколаївки закликають не ризикувати життям та евакуюватися. Якщо вам потрібна допомога з виїздом — телефонуйте 102.

Нагадаємо, меморіал на честь полеглих захисників із Миколаївської громади, який ще восени 2025 року планували розширити, наразі вивезли у безпечне місце. Ситуація у місті загострилася — незадовго після евакуації конструкцій на місце колишньої Алеї прилетіли два КАБи.