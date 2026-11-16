Керівниці окупаційної адміністрації Макіївки Юлії Івановій ще не оголосили про підозру

Юлія Іванова під час складання присяги після призначення “головою адміністрації” окупованої Макіївки, 15 вересня 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

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Поточній очільниці окупаційної адміністрації Макіївки Юлії Івановій досі українські правоохоронці досі не оголосили про підозру, а також вона не фігурує у санкційних списках від України, ЄС, США, Великої Британії та OpenSanctions. Іванова очолює окупаційну адміністрацію Макіївки від березня 2026 року, а у вересні її офіційно затвердили на цій “посаді”. Водночас, за даними самих загарбників, вона працює на окупантів ще від 2015-го.

Інформацію про відсутність кримінальних справ щодо Юлії Іванової станом на листопад журналістам Вільного Радіо підтвердили у Донецькій обласній прокуратурі.

Вперше ставленики Кремля представили Іванову як свою посадовицю у 2015 році. Тоді вона працювала в самоназваному “загальному відділі служби та управління адміністрації Кіровського району” міста Макіївка. Місцеві жителі могли звертатися до неї з нагальними питаннями.

Щонайменше від 2017 року Іванова обіймала посаду “керуючої справами адміністрації Кіровського району” окупованої Макіївки. Не пізніше квітня 2023-го вона стала членкинею “Єдиної Росії”, у лютому 2024-го її представили як “заступницю голови адміністрації” міського округу, а в лютому 2025-го — як “першу заступницю“.

27 березня 2026 року, після відставки Владислава Ключарьова, ватажок “ДНР” Денис Пушилін призначив Іванову “виконуючою обов’язки голови” адміністрації. 15 вересня “депутати” Макіївської міської ради обрали її “головою” міста.

Серед іншого, Іванова публічно агітувала місцевих брати участь в незаконних виборах до Держдуми РФ, які Росія провела на окупованій частині Донеччини з 18 до 20 вересня 2026 року.

Більш докладно про діяльність Юлії Іванової під час роботи в окупаційній адміністрації Макіївки можна прочитати в присвяченому їй матеріалі із рубрики “Досьє”. У ньому журналісти Вільного Радіо на основі даних із відкритих джерел зібрали інформацію про її кар’єру за часів окупації, діяльність на чолі міста, майно, критику з боку місцевих жителів та родинні зв’язки.