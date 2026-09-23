Скільки голосів на "виборах" до Держдуми РФ у т.зв "ДНР" набрали партії

Псевдовибори до Держдуми РФ на ТОТ Донеччини. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Понад 1,2 мільйона людей на тимчасово окупованій частині Донецької області нібито проголосували на псевдовиборах до Держдуми за партію “Єдина Росія”. Загарбники кажуть про загальну “явку” в більш як 82%.

Про це заявив так званий “голова Виборчої комісії ДНР” Володимир Висоцький.

Він стверджує, що загальна “явка” на псевдовибори до російської Держдуми на тимчасово окупованій частині Донецької області склала 82,14%. За підрахунками загарбників, 1 437 808 “виборців” віддали свої голоси за:

“Єдину Росію” — 1 277 502 людини (80,46%);

КПРФ — 80 725 людей (5,08%);

“Справедливу Росію” — 79 581 людей (5,01%).

Раніше Висоцький стверджував, що за підсумками першого дня незаконних виборів у т.з. “ДНР” начебто проголосували 1,6 мільйона людей. Псевдопосадовець визнавав, що 75% людей проголосували достроково, саме завдяки цьому вдалося забезпечити явку у перший день на рівні 80%.

Разом із тим окупаційна влада вважає, що у фейковій республіці проживає близько 2,2 мільйона людей. Однак у Генеральному управлінні розвідки Міноборони України у 2025 році казали, що населення т.з. “ДНР” сягає лише 1,2 мільйона людей.

Тобто на псевдовиборах до російської Держдуми проголосували більше людей, ніж фактично проживає у квазіутворенні.

Що відомо про “вибори” до Держдуми РФ в окупації

З 28 серпня до 17 вересня 2026 року на окупованих територіях України, у тому числі т.з. “ДНР”, оголосили про проведення т.з. “дострокового голосування” на виборах, на яких обирали т.з. “депутатів” Державної Думи РФ.

У червні 2026-го ми вже розповідали про кандидатів у Держдуму РФ від т.з. “ДНР” за списками “Єдиної Росії”. Але тоді йшлося лише про претендентів до праймеріз — внутрішньопартійних виборів, на яких визначають, хто все ж представлятиме партію. Згодом стало відомо, хто з окупованої частини Донеччини прагне стати депутатом на незаконних виборах.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила документ, у якому закликає парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї засудити наміри Росії провести псевдовибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України.