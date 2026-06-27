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Не всі українці мають право на пенсію після досягнення пенсійного віку (деяким бракує офіційного стажу роботи в країні). Для таких людей, а також для деяких категорій людей з інвалідністю та дітей померлого годувальника, держава передбачила окрему соціальну допомогу. Розповідаємо, хто може претендувати на виплати, скільки платять у 2026 році та як подати заяву до Пенсійного фонду.

Право на цю допомогу та умови її призначення встановлює Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.

Хто може отримати допомогу

На державну соціальну допомогу можуть претендувати:

громадяни України, які постійно проживають на території країни;

іноземці та люди без громадянства, які переїхали до України на постійне проживання;

люди, які мають статус біженця або потребують додаткового захисту;

громадяни Польщі, які перебувають в Україні на умовах, визначених законодавством.

При цьому людина повинна відповідати певним вимогам.

Отримати цю допомогу можуть люди, які досягли 65 років і не встигли оформити пенсію за віком, а також ті, кому офіційно встановили інвалідність.

Є й виняток: жінки 1960 року народження і старші можуть просити про цей вид допомоги раніше — залежно від року народження. Найраніше це може бути з 58 років, але далі вік поступово підвищується аж до 65 років для наймолодших із цієї категорії.

Окремо допомогу можуть отримувати люди з інвалідністю I групи. Для них вік не має значення — головне, щоб вони не отримували пенсію.

Також право на виплати мають діти померлого годувальника, зокрема й ті, хто народився протягом 10 місяців після його смерті. Важлива умова — на момент смерті годувальник не мав достатнього страхового стажу, щоб отримати пенсію по інвалідності III групи.

Ще одна обов’язкова умова — людина не повинна вже отримувати інші державні виплати: пенсію, компенсації за виробничі травми або окремі види допомоги для людей з інвалідністю з дитинства.

Скільки виплачують у 2026 році

Розмір допомоги залежить від категорії отримувача та розраховується на основі прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році це 2595 гривень.

Найбільші виплати передбачені для дітей померлого годувальника. Якщо таких дітей троє або більше, вони можуть отримувати 150% прожиткового мінімуму — 3892,50 грн. Для двох дітей виплата становить 120% прожиткового мінімуму, або 3114 грн, а для однієї дитини — 100%, тобто 2595 грн.

Людям з інвалідністю I групи призначають допомогу у розмірі повного прожиткового мінімуму — 2595 грн. Для людей з інвалідністю II групи вона становить 80% цієї суми, або 2076 грн, а для III групи — 60%, тобто 1557 грн.

Найменший базовий розмір допомоги передбачений для людей, які досягли 65 років, але не мають права на пенсію. Для них виплата становить 30% прожиткового мінімуму — 778,50 грн.

Втім, якщо після розрахунку допомоги загальний дохід людини залишається нижчим за прожитковий мінімум, держава доплачує різницю. Тож фактичний розмір виплати може бути більшим за базову суму.

Варто враховувати, що розміри допомоги залежать від прожиткового мінімуму. Якщо уряд його підвищує, виплати перераховують автоматично — додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Куди звертатися для оформлення допомоги

Подати документи можна:

до територіального органу Пенсійного фонду України;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Заяву можна подати особисто, через законного представника або надіслати документи рекомендованим листом поштою.

Як оформити допомогу онлайн

Подати заяву на цю соціальну допомогу можна не виходячи з дому — через вебпортал Пенсійного фонду України.

Спочатку потрібно зайти на сайт і авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після входу слід у розділі “Комунікації з ПФУ” обрати послугу “Заяви про призначення окремих державних соціальних допомог” тв натиснути на “Допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю”.

Скриншот з порталу Пенсійного Фонду України

Наступним кроком треба заповнити онлайн-заяву, де вказати свої персональні дані, паспортні відомості, адресу проживання та реєстрації. У полі щодо виплат обрати, як зручно отримувати гроші — на банківський рахунок або через поштове відділення. За потреби додати дані про інших осіб, якщо вони беруть участь у зверненні, та їхні доходи.

Скриншот з відео-інструкції Головного управління Пенсійного Фонду України у Донецькій області

Далі необхідно підготувати і завантажити скан-копії необхідних документів.

Скриншот з відео-інструкції Головного управління Пенсійного Фонду України у Донецькій області

Наостанок залишається підтвердити згоду на обробку персональних даних, ще раз перевірити всю інформацію та підписати заяву.

Після подання заявки її можна відстежувати у розділі “Мої звернення” — там показуватимуть статус розгляду.

Які документи потрібно підготувати

Для оформлення допомоги необхідно подати:

заяву про призначення державної соціальної допомоги;

декларацію про доходи.

Крім того, під час звернення потрібно пред’явити:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

трудову книжку, якщо вона є.

У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи. Наприклад:

рішення суду про визнання людини недієздатною;

документи про призначення опікуна;

документи, що підтверджують повноваження представника;

посвідчення “Мати-героїня”;

документи або свідчення, які підтверджують роботу священнослужителем чи церковнослужителем.

Важливо, що документи, інформація з яких уже є в державних реєстрах, зазвичай подавати не потрібно. Необхідні відомості Пенсійний фонд отримує самостійно.

Для призначення допомоги дитині померлого годувальника додатково подають:

свідоцтво про народження або паспорт дитини;

документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим;

свідоцтво про смерть годувальника або відповідне рішення суду;

довідку із закладу освіти про навчання дитини, якщо це необхідно.

Також слід надати трудову книжку померлого годувальника, якщо вона є.

Скільки часу розглядають заяву

Пенсійний фонд має ухвалити рішення протягом 10 календарних днів після отримання всіх необхідних документів. Після цього заявника повідомляють про результат.

Зробити це можуть:

особисто;

через законного представника;

поштою;

електронною поштою, якщо її вказали під час звернення.

Про прийняте рішення Пенсійний фонд повідомляє протягом п’яти робочих днів.

Якщо документи подавали через ЦНАП, фонд інформує центр про рішення протягом трьох робочих днів.

У яких випадках можуть відмовити

Відмову можуть отримати люди, які:

подали не всі необхідні документи;

не мають права на цей вид допомоги;

вже отримують базову соціальну допомогу за експериментальним проєктом уряду;

подали електронну заяву без кваліфікованого електронного підпису та не підписали її у паперовій формі протягом 90 днів.

Якщо людина не погоджується з рішенням, його можна оскаржити в окружному адміністративному суді. Подати позов можна протягом 6 місяців з моменту, коли стало відомо про порушення прав.

Чи потрібно платити за оформлення

У Пенсійному фонді зазначають, що послуга є безоплатною. Жодних адміністративних зборів за подання заяви та розгляд документів не передбачили.

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