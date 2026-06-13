Кількість поранених у Слов’янську зросла до п’яти — серед них 9-річна дитина. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Внаслідок удару КАБами по центру Слов’янську 13 червня 2026 року поранення дістали п’ятеро місцевих. Раніше вважали, що постраждали лише троє цивільних. Серед поранених є 9-річна дитина. Розповідаємо, що відомо про їхній стан.

Про наслідки російського удару повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Серед поранених — 9-річний хлопчик, жінки 52, 59 і 65 років та чоловік, вік якого не уточнили.

“Їх ушпиталено з мінно-вибуховими травмами, множинними різаними і рваними ранами. Стан однієї з потерпілих лікарі оцінюють як важкий”, — уточнюють у прокуратурі.

Правоохоронці також уточнили, що окупаційна армія скинула на місто три керовані авіабомби вагою 250 кілограмів.

Раніше начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях казав, що, за попередніми даними, пораненими вважали лише трьох місцевих.

Удари пошкодили 23 житлові багатоповерхівки, освітній заклад, а також невідому кількість автівок.

Нагадаємо, 12 червня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинула одна людина у Дружківці. Ще семеро дістали поранень — у Дружківці, двоє у Краматорську та один у Костянтинівці.