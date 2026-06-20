Ремонт доріг. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

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Харківська компанія “Юніотрансбілдінг” відремонтує пошкоджені ділянки дороги Т-05-15 Олександрівка — Покровськ — Костянтинопіль. На це з держбюджету виділили 27,5 мільйона гривень. За даними замовника робіт, дорога зазнала значних руйнувань через тривалу експлуатацію та рух великовагової техніки.

Журналісти Вільного Радіо знайшли інформацію про цей тендер на платформі публічних закупівель Prozorro.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області уклала договір на додаткові послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення у Покровському, Волноваському та Краматорському районах. Вартість закупівлі становить 27 мільйонів 566 тисяч гривень.

Йдеться про додаткові роботи на ділянці дороги Т-05-15 Олександрівка — Покровськ — Костянтинопіль — від нульового до 34,3 кілометра.

Рішення про необхідність ремонту ухвалили після обстеження дороги — його провели фахівці відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби відновлення разом із підрядником.

Висновок огляду: покриття на окремих ділянках суттєво зносилося, тому на дорозі з’явилися вибоїни, колії та численні дрібні руйнування покриття.

Окремо в обґрунтуванні закупівлі вказують, що додатковим фактором руйнування став рух великовагової військової техніки. На думку замовника, це призвело до підвищеного навантаження на дорожнє покриття та прискорило процеси його деформації.

Після обстеження фахівці склали дефектний акт, у якому визначили перелік робіт, необхідних для відновлення дороги та безпечного руху.

Зокрема, підрядник має ліквідувати 4170 квадратних метрів вибоїн покриття до 5 сантиметрів завглибшки. Ще 500 квадратних метрів пошкоджень планують усунути на ділянках, де глибина руйнування сягає 6 сантиметрів.

Також передбачене промазування та розлив бітуму, улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші та ущільнення нового покриття дорожніми катками.

Ремонт потрібен, аби дорога стала безпечнішою і не руйнувалася далі — так пояснюють у документах.

Торги на цю закупівлю не проводили. У Службі відновлення кажуть: це додаткові послуги до вже чинного договору на утримання доріг у Покровському, Волноваському та Краматорському районах.

Основний договір із тим самим підрядником підписали 28 квітня 2025 року за результатами відкритих торгів — на 183,2 мільйона гривень. Цей договір передбачав утримання доріг до кінця березня 2026-го. Під час робіт виникла потреба у додаткових обсягах, яких спочатку не передбачали. Тому замовник скористався нормою постанови Кабміну №1178 — вона дозволяє замовляти додаткові послуги в того самого виконавця без нових торгів.

Хто ремонтуватиме дороги

Роботи виконуватиме ТОВ “Юніотрансбілдінг”. За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Харкові у 2015 році. Її директором, власником та кінцевим бенефіціаром є Станіслав Сущенко, який зареєстрований у Мирнограді на Донеччині. Статутний капітал підприємства становить 3 мільйони гривень. Станом на березень 2026 року в компанії офіційно працювали 16 людей.

Основний вид діяльності компанії — будівництво житлових і нежитлових будівель. Серед додаткових є будівництво доріг і автострад, що якраз відповідає профілю закупівлі.

За даними YouControl, за час участі у державних закупівлях підприємство отримало контрактів на понад 1,6 мільярда гривень. Серед останніх великих підрядів — будівництво укриттів та захисних споруд у Харківській і Київській областях, а також утримання автомобільних доріг у Донецькій області.

Додатковий договір на ремонт дороги Олександрівка — Покровськ — Костянтинопіль діятиме до 31 грудня 2026 року. Оплату підрядник отримуватиме після фактичного надання послуг та підписання актів виконаних робіт.

Раніше ми публікували аналіз, хто доглядав за дорогами Донеччини у 2025-му та скільки їм за це заплатили.