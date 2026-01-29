Олександр Марченко, заступник начальника Бахмутської міської військової адміністрації. Фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Бахмутській громаді пояснили причини відмов у компенсаціях за знищене житло та уточнили, мешканці яких населених пунктів наразі можуть претендувати на виплати. Йдеться про перші рішення комісії щодо компенсацій, які ухвалили в грудні 2025 року.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо сказав заступник начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олександр Марченко.

За його словами, з шести заяв, за якими комісія відмовила у компенсації, кожному заявнику надали детальні пояснення. Основні причини відмов — неповний пакет документів або відсутність підтвердження факту знищення житла під час дистанційного обстеження.

“Наразі як громада ми маємо доступ, на жаль, лише до одного виду підтвердження зруйнованого майна — це супутникові знімки Космічної агенції (Державне космічне агентство України, — ред.). Ми подаємо запити до агенції, отримуємо знімки, після чого наші фахівці працюють з координатами і перевіряють, чи дійсно житло було знищене”, — пояснив Марченко.

Заступник начальника Бахмутської МВА додав, що заявники можуть звернутися повторно після усунення недоліків.

“З тих шести випадків відмов були і випадки, коли не вдалося підтвердити супутниковими знімками, і випадки, коли люди не надали в повному обсязі документи на комісію. Ми усім все роз’яснили, контакти в нас є, ці люди можуть звернутися повторно”, — сказав Олександр Марченко.

Окремо посадовець уточнив, що станом на зараз компенсацію за пошкоджене або знищене житло в межах Бахмутської громади можуть отримати мешканці лише двох населених пунктів — Кліщіївки та Андріївки.

“На сьогодні — тільки ці два населені пункти. Крапка”, — підсумував заступник начальника Бахмутської МВА.

Станом на 1 січня 2026 року в громаді 13 заяв щодо знищеного житла перебувають на розгляді, заяв по пошкодженому майну — немає.

Раніше ми розповідали, як отримати компенсацію за пошкоджене житло у 2026 році. У матеріалі зібрали останні зміни та основні кроки звернення по таку послугу.