Ввечері 2 грудня у Москві завершилася зустріч між Володимиром Путіним та спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом. Делегація з США прибула до країни-агресорки, аби обговорити проєкт “мирного плану”, який попередньо узгодили з українською стороною. Попри те, що розмова тривала близько п’яти годин, сторонам не вдалося досягнути згоди.
Про це пише російська інформаційна агенція ТАСС.
Так, помічник Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським медіа назвав зустріч “конструктивною, дуже корисною й змістовною”. Однак він зазначив, що компромісу щодо мирного плану поки не вдалося досягнути.
“Деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, але їх треба обговорювати. Деякі формулювання, які нам запропонували, нам не підходять”, — сказав посадовець.
Він зазначив, що зустрічі Трампа з Путіним у Росії поки не планують, однак обговорення мирного плану продовжиться. Окрім цього, лідер країни-агресорки нібито передав американському президенту “низку важливих політичних сигналів”.
У американській делегації на перемовинах у Москві окрім Віткоффа був також зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Поруч із Путіним були присутні його помічник Юрій Ушаков та спецпосланець Росії Кирило Дмитрієв.
Адміністрація президента США Дональда Трампа у листопаді 2025 року підготувала мирний план щодо припинення війни Росії проти України. Його немає у відкритому доступі, однак подробиці плану, посилаючись на власні джерела, публікують медіа. Згідно з цими повідомленнями, над документом Вашингтон працював разом із Москвою, не залучивши до процесу Україну й інші країни Європи.
Версія плану, яку отримали медіа, містила 28 пунктів. Серед них — вивід українських військ із підконтрольних частин Луганської та Донецької областей, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, назавжди відмовитися від вступу до НАТО. Також план передбачає зняття з Росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових. Від країни-агресорки не вимагають обмежувати свій військовий потенціал.
На тлі появи мирного плану президент України записав відеозвернення, у якому заявив про “дуже складний вибір: втратити або гідність, або ключового партнера”. Він зазначив, що українська сторона буде працювати з партнерами для пошуку конструктивного рішення.
Раніше Вільне Радіо аналізувало, що обговорюють у США та Європі для Донеччини за “мирний план”.
2 грудня президент Зеленський заявив, що найбільш актуальна версія “мирного плану” тепер містить 20 пунктів. Вони є результатом перемовин між Україною та США у Женеві й Флориді. Саме цей документ повезли до Москви.