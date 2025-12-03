Перемовини між США та Росією у Москві. 2 грудня 2025 року. Фото з російських джерел

Ввечері 2 грудня у Москві завершилася зустріч між Володимиром Путіним та спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом. Делегація з США прибула до країни-агресорки, аби обговорити проєкт “мирного плану”, який попередньо узгодили з українською стороною. Попри те, що розмова тривала близько п’яти годин, сторонам не вдалося досягнути згоди.

Про це пише російська інформаційна агенція ТАСС.

Так, помічник Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським медіа назвав зустріч “конструктивною, дуже корисною й змістовною”. Однак він зазначив, що компромісу щодо мирного плану поки не вдалося досягнути.

“Деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, але їх треба обговорювати. Деякі формулювання, які нам запропонували, нам не підходять”, — сказав посадовець.

Він зазначив, що зустрічі Трампа з Путіним у Росії поки не планують, однак обговорення мирного плану продовжиться. Окрім цього, лідер країни-агресорки нібито передав американському президенту “низку важливих політичних сигналів”.

У американській делегації на перемовинах у Москві окрім Віткоффа був також зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Поруч із Путіним були присутні його помічник Юрій Ушаков та спецпосланець Росії Кирило Дмитрієв.

Що відомо про мирний план США

Адміністрація президента США Дональда Трампа у листопаді 2025 року підготувала мирний план щодо припинення війни Росії проти України. Його немає у відкритому доступі, однак подробиці плану, посилаючись на власні джерела, публікують медіа. Згідно з цими повідомленнями, над документом Вашингтон працював разом із Москвою, не залучивши до процесу Україну й інші країни Європи.

Версія плану, яку отримали медіа, містила 28 пунктів. Серед них — вивід українських військ із підконтрольних частин Луганської та Донецької областей, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, назавжди відмовитися від вступу до НАТО. Також план передбачає зняття з Росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових. Від країни-агресорки не вимагають обмежувати свій військовий потенціал.

На тлі появи мирного плану президент України записав відеозвернення, у якому заявив про “дуже складний вибір: втратити або гідність, або ключового партнера”. Він зазначив, що українська сторона буде працювати з партнерами для пошуку конструктивного рішення.

Раніше Вільне Радіо аналізувало, що обговорюють у США та Європі для Донеччини за “мирний план”.

2 грудня президент Зеленський заявив, що найбільш актуальна версія “мирного плану” тепер містить 20 пунктів. Вони є результатом перемовин між Україною та США у Женеві й Флориді. Саме цей документ повезли до Москви.