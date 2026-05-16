Користується квартирою у Павлограді та заробляє 98 тис. грн на місяць: що декларує начальник Мирноградської МВА Юрій Третяк

Очільник Мирноградської МВА Юрій Третяк. Ілюстративне фото: зі сторінки військової адміністрації

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Зарплата та кешбек, квартира в Мирнограді та 5 тисяч євро готівки. Це доходи й активи начальника Мирноградської МВА Юрія Третяка з його декларації за 2025 рік. Розповідаємо, що ще є у звітності посадовця.





Інформацію про доходи і майно посадовця журналісти Вільного Радіо дізнались з його декларації за 2025 рік.

Нового майна посадовець не декларує. Разом із дружиною Наталією та сином Єгором він володіє квартирою у Мирнограді площею 44,3 квадратних метри, придбаною у 2005 році. У дружини з 2015 року є ще одна квартира у місті — площею 29 квадратних метрів.

Юрій Третяк продовжує безкоштовно користуватися квартирою у Павлограді, яка належить Галині Костянтинівні Рассказовій. Згідно зі звітностями, там посадовець живе з жовтня 2024 року.

Власного авто начальник Мирноградської МВА не має. Натомість, машина є у дружини посадовця — в 2024 році Наталія Третяк купила Ford Kuga 2019 року випуску за 620 тисяч гривень. Також жінка володіє військовими облігаціями.

У 2025 році Третяк заробив 1 млн 529 тис. 570 грн зарплати. Також отримав 1567 грн національного кешбека.

У рейтингу зарплат очільників військових адміністрацій Донеччини від Вільного Радіо, торік Юрій Третяк посів 8 місце — його щомісячна зарплата “на руки” становила 98 211 грн.

Посадовець декларує такі доходи дружини:

357 грн — національний кешбек;

1000 грн — зимова підтримка;

6000 грн — виплат ВПО.

Також Третяк вказав доходи дружини без зазначення сум. У декларації є позначка, що вона не надала йому ці дані. Це:

зарплата від УСЗН та від КП “Служба Єдиного замовника” Мирноградської міськради;

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав ТОВ “Кінто ЛТД”

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав у “Сенс Банку”;

відсотки в “Ощадбанку”;

дохід від зайняття підприємницькою діяльністю в ТОВ “Євролайф Україна Лтд”.

Готівкою Юрій Третяк має 5 тисяч євро, а на рахунках зберігає 1 долар.

Наталія має 60 тисяч 947 гривень, 9 тисяч 933 євро та 21 тисячу 540 доларів на українських банківських рахунках. Також жінка має рахунок у шведському банку Swedbank, але цьогоріч не декларує на ньому жодних коштів.

Нагадаємо, Вільне Радіо розповідало, як розподілили бюджет Мирноградської громади на 2026 рік. Серед іншого, запровадили соцдопомогу військовим, а кошти на оборону урізали.

У 2024 році Мирноградська громада виділяла на оборону більше ніж половину грошей від загальної суми закупівель.