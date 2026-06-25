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Краматорські районні електричні мережі попередили про планове знеструмлення міста Краматорська, яке проведуть у четвер, 25 червня, заради аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах електромережі. Мешканці прифронтового міста залишаться без світла на шість годин.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, знеструмлення у місті, за даними енергетиків, триватиме від 9:00 по 15:00.

Зазначимо, це не перше відключення світла у Краматорську за тиждень. Зокрема ввечері 22 червня, у понеділок. Воно сталося через локальну аварію на мережах, світла не було до ранку наступної доби.

Нагадаємо, попри посилення обстрілів у місті триває підготовка до опалювального сезону. Місцеве КП “Міст” оголосило нові тендери — цього разу хочуть капітально відремонтувати ділянки теплотрас на чотирьох вулицях і замінити труби у двох кварталах. Журналісти Вільного Радіо розповідали, де саме й скільки можуть тривати роботи.