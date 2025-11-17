Краматорськ знеструмило 17 листопада: у чому причина

ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Вдень 17 листопада Краматорськ Донецької області залишився без світла внаслідок аварійного знеструмлення. Про терміни відновлення електропостачання поки не повідомляють.

Про знеструмлення Краматорська повідомили у контакт-центрі міста.

Краматорськ восени 2025 року залишається без світла не вперше. Наприкінці жовтня 2025-го війська країни-агресорки знищили третій вітряк на околицях Краматорська. Він був останнім з тих, що мало місто.

Росіяни почали атакувати вітряки з 22 жовтня — тоді вони вдарили по вітряній турбіні першого. Вже за два дні, 24 жовтня, війська країни-агресорки поцілили по другому вітрогенератору.

Також у мікрорайоні Краматорська “Старе місто” тимчасово не працюють ліфти через нестабільну напругу в електромережах.