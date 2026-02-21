Краматорська міська лікарня №2. Фото зі сайту медзакладу

У Краматорську планують провести роботи з реконструкції мережі електропостачання міської лікарні №2. На електромонтажні роботи з місцевого бюджету готові виділити понад 15 мільйонів гривень.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає комунальне некомерційне підприємство “Краматорська міська лікарня №2”.

Йдеться про реконструкцію мережі електропостачання медзакладу за адресою вулиця Героїв України, 17 у Краматорську.

Закупівлю розділили на п’ять лотів, але всі вони стосуються тієї ж адреси. Вартість окремих частин робіт коливається від одного до майже чотирьох мільйонів гривень. Сукупна вартість усіх лотів — 15 447 976 гривень.

Гроші на реконструкцію виділяють із місцевого бюджету в межах програми стаціонарної медичної допомоги населенню.

Пропозиції від потенційних учасників прийматимуть до 24 лютого 2026 року, а сам аукціон почнеться 25 лютого.

Зазначається, що переможець зможе отримати аванс у розмірі до 30% від вартості договору для придбання необхідних матеріалів. Решту суми підряднику мають виплатити протягом 30 днів після підписання актів виконаних робіт.

Завершити електромонтажні роботи планують до кінця 2026 року.

Нагадаємо, серед пріоритетів у медичній сфері Краматорської громади до 2027 року назвали підтримку працездатної системи та відновлення критичної інфраструктури.