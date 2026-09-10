 Амбулаторії №1 та №2 у Краматорську не приймають і 10 вересня, вже другий день поспіль
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Краматорські амбулаторії на Дніпровській, 17 не приймають і 10 вересня, вже другий день поспіль

В'ячеслав Попович
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Амбулаторії №1 та №2 Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Краматорська, які працюють у будинку №17 по вулиці Дніпровській, не приймають пацієнтів уже другий день поспіль.

Про продовження паузи у прийомах повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Пацієнтам рекомендують звертатися до кол-центру, аби отримати скерування до лікарів. Зробити це можна за номерами:

  • 050 357 07 05
  • 095 274 18 02
  • 42 00 98
  • 050 458 33 75

Зазначимо, також у Краматорську 10 вересня не працює громадський транспорт до 14:00. У місті перекрили рух вулицею Конрада Гампера на ділянці від від вул. Олекси Тихого до Сіверської.

Нагадаємо, у Краматорську розширили перелік вулиць, звідки тимчасово не вивозитимуть сміття — усього за сімома адресами. Таке рішення ухвалили на тлі посилення російських ударів по місту. З 11 вересня плату за вивезення та перевезення відходів не нараховуватимуть.

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