Укриття. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

До кінця червня 2026 року в Краматорську планують встановити два мобільні укриття для водоканалу — закупівлю проводять за підтримки Міжнародного Червоного Хреста.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера на платформі Prozorro.

Кожна споруда, яку планують придбати, має вміщати десять людей та захищати від ударної хвилі силою не менш ніж 100 кілопаскалів. Це означає, що укриття має витримати вдвічі більше за нормальний атмосферний тиск. Така ударна хвиля здатна зруйнувати звичайні будівлі, а людей, які перебувають без захисту, може серйозно травмувати або навіть вбити. Також укриття мають дозволяти перебування в них людей до 4 годин.

За документами, підрядник має поставити споруду з двома окремими виходами, які розміщують у різних частинах конструкції. Усередині планують облаштувати місця для сидіння з розрахунку щонайменше 0,6 квадратного метра на одну людину.

Укриття потрібно оснастити вентиляцією, освітленням, розетками, вогнегасником, аптечкою та захисно-герметичними дверима — усе виключно нове. А доставка, монтаж і підготовка майданчика лягають на плечі постачальника й входять у загальну вартість.

Після введення в експлуатацію на споруди має поширюватися гарантія терміном не менш ніж три роки.

Віддати за два укриття готові 4 119 075 грн з ПДВ. Кошти на закупівлю надає Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні. Вартість тендера може знизитися, якщо обраний підрядник запропонує меншу суму.

Пропозиції від учасників торгів прийматимуть до 4 травня 2026 року, а завершити поставку планують до 30 червня.

Раніше ми розповідали, що влада Краматорська замовила будівництво підземного сховища у Перечині на Закарпатті — для релокованого Першого ліцею міста. Споруду мають звести до кінця грудня 2026 року. Орієнтовна вартість — понад 115 мільйонів гривень, частину коштів виділить Європейський Союз.