Ситуація поблизу Добропілля на мапі. Фото: DeepState

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Російські війська не полишають спроб проникнути малими групами та роблять “показові рейди” в бік Добропілля, аби створити ілюзію своїх успіхів на відтинку. Сама ж лінія фронту “фактично підморожена”: ситуація залишається стабільною, попри суттєву перевагу загарбників в живій силі та техніці.

Про це розповів офіцер 12 бригади спеціального призначення “Азов” Василь Переверзєв в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, війська країни-агресорки мають значну чисельну перевагу в живій силі та техніці, тож можуть здатні продовжувати війну. Однак правильне планування, підготовка військових і наявність необхідних засобів дають змогу українським захисникам успішно стримувати наступ окупантів. Саму ж лінію фронту оборонець називає “підмороженою”, а спроби росіян до “показових рейдів” в бік Добропілля — спробою створити ілюзію успіхів на відтинку для їхнього воєнного і політичного командування.

Зокрема, російські полонені розповідали про поставлене перед ними завдання сфотографуватися з прапором Росії у Добропіллі.

“Тобто “флаговтики” і штучний інтелект, використання всіх можливих засобів для того, щоби, донести до найвищого воєнного і політичного командування інформацію, яка бодай якось її підбадьорить відносно успіхів на фронті. Це робиться виключно для якихось успіхів на папері, на мапі, для отримання орденів, щоби виправдати озвучені на загал заяви. А по факту лінія фактично підморожена”, — розповів Переверзєв.

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Разом із тим оборонець звернув увагу на складність проведення ротацій особового складу. Саме вони, за словами офіцера, залишаються однією з найскладніших задач на полі бою, тому загарбники намагаються всіма можливими способами перешкоджати їм.

Нагадаємо, від початку 2026-го росіяни зняли трьох генералів, які доповідали про “успіхи” в Добропіллі.