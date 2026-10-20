Ліси в районі в районі Клебан-Бика одні з найбільш постраждалих через бої на Донеччині, — аналіз Вільного Радіо

Лісові насадження в районі Клебан-Бикськоговодосховища, вересень 2021-го. Фото: Вільне Радіо, Copernicus Browser

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Лісові насадження в районі Клебан-Бикського водосховища — серед найбільш постраждалих через бойові дії у Донецькій області. За час відкритого вторгнення там стало майже втричі менше дерев.

Про це йдеться в аналізі журналістів Вільного Радіо.

Для порівняння медійники використали супутникові знімки з Copernicus Browser за вересень 2021-го та цей же місяць 2026 року. Зміни лісового покриву аналізували за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Водночас точну площу втрачених гектарів складно визначити без додаткових досліджень на місцевості. Тож журналісти порівнювали кількість пікселів, що відповідають зеленому лісовому покриву, на кожному знімку.

Це дало змогу визначити, на скільки відсотків зменшилася площа зеленого покриву в кожному випадку. Так, одними із найбільш постраждалих за час відкритого вторгнення виявилися ліси в районі Клебан-Бикського водосховища: дерев там стало менше приблизно на 65%.

Зазначимо, що ця ділянка насаджень належить до Покровського лісового господарства. У серпні 2025-го на тлі наближення лінії фронту там збільшилися випадки ударів російських FPV-дронів, авіабомб, а подекуди діставала й артилерія. Того ж місяця підприємство розпочало евакуацію техніки та персоналу.

Нагадаємо, станом на червень 2026 року підтверджені збитки довкіллю України від повномасштабного вторгнення Росії сягнули понад 7 трильйонів гривень та продовжують зростати.