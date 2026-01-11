Сміття. Ілюстративне фото: depositphotos

Комунальні підприємства Миколаївської міської ради “Сервіскомуненерго” та “Комунальник” протягом 2026 року вивозитимуть побутові відходи на полігон у Краматорську. Договір уклали з КП, яке торік заробило майже 22 мільйони гривень на аналогічних підрядах для різних міст Донеччини.

Інформацію про цю закупівлі журналісти Вільного Радіо знайшли в системі Prozorro.

Згідно з умовами тендерів, протягом 2026 року на полігон у Краматорську по вулиці Танкістів мають відвезти до 10 тисяч тонн відходів. Обидва договори діють до кінця 2026 року.

Вартість послуг за договором, що уклало “Сервіскомуненерго”, становить 1 035 440 гривень. За ці гроші виконавець зобов’язується прийняти та захоронити на полігоні у Краматорську близько 8 тисяч тонн відходів. Закупівлю провели без відкритого аукціону, тобто договір уклали із виконавцем напряму.

Іншу ж угоду з тим самим виконавцем уклало підприємство “Комунальник”. Тут йдеться про утилізацію 1608 тонн сміття за 208 123 гривень.

Послуги з прийому та захоронення відходів надаватиме комунальне підприємство “Донецький регіональний центр поводження з відходами”, яке зареєстроване у 2007 році і працює вже майже 18 років. Згідно з даними електронної аналітичної системи YouControl, засновником підприємства є Донецька обласна рада.

Усі основні та додаткові напрямки діяльності підприємства пов’язані саме зі сферою поводження з відходами. Основний вид діяльності — збирання безпечних відходів, серед інших напрямів — збирання, перевезення та інша діяльність, пов’язана з управлінням відходами.

Фінансові показники свідчать, що у 2025–2026 роках підприємство отримує доходи виключно з державних закупівель. Так, у 2025 році сума укладених бюджетних договорів становила майже 22 мільйони гривень, а на початку 2026 року вже уклали угод на понад 1,25 мільйона гривень.

Окрім договору з КП “Сервіскомуненерго”, послуги з вивезення, прийому та захоронення відходів у підприємства замовляли й інші комунальні структури Донеччини. Зокрема:

Дружківське комунальне автотранспортне підприємство — на 2,6 млн грн,

КП “АТП 052814”зі Слов’янська — майже на 4 млн грн,

КП “Краматорський водоканал” — майже на 100 тис. грн,

КП “Благоустрій” Слов’янської міської ради — на понад 900 тис. грн.

Раніше ми писали, що громади Донеччини витрачають на боротьбу зі сміттям від 300 тисяч до 9 мільйонів та розповідали, як працюють місцеві КП.