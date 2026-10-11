Укрзалізниця евакуювала майже 10 тисяч людей зі сходу України у 2026 році

Люди під час евакуації залізницею. Фото: Укразалізниця

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Від початку 2026 року Укрзалізниця допомогла евакуюватися зі сходу України майже 10 тисячам людей. Лише за перші десять днів жовтня евакуаційними вагонами скористалися близько 200 пасажирів, серед яких були діти та маломобільні люди. Для евакуації не потрібно купувати квитки, але необхідно попередньо зареєструватися.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

За даними перевізника, з 1 по 10 жовтня евакуаційними вагонами зі сходу України виїхали майже 200 людей. Серед них — 10 дітей та 15 маломобільних пасажирів. Зокрема, 8 жовтня евакуаційним вагоном у складі поїзда №21 Харків — Львів скористалися 27 людей, які також забрали із собою трьох котів. Днем раніше цим способом виїхали ще 16 людей, серед яких була одна дитина. Разом із пасажирами евакуювали пʼятьох котів та собаку.

А від початку 2026 року Укрзалізниця допомогла евакуюватися зі сходу майже 10 тисячам людей.

В Укрзалізниці нагадують, що проїзд в евакуаційних вагонах безкоштовний як для людей, так і для їхніх домашніх тварин. Купувати квитки не потрібно. Водночас охочі виїхати мають попередньо зареєструватися через волонтерів або органи місцевого самоврядування. Це необхідно, щоб організатори могли передбачити достатню кількість місць для всіх пасажирів.

Нагадаємо, евакуаційні поїзди вже не прямують з Донеччини. Так само призупинений і рух приміських поїздів. Допомагають людям дістатися з територій активних бойових дій до залізничних вокзалів представники Координаційного гуманітарного центру та гуманітарної місії “Проліска”. До координації евакуації також долучається Донецька обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, що із Краматорська щодня евакуюються близько 150 людей. Через російські обстріли в деякі райони міста вже небезпечно заїжджати, а місцеві жителі та підприємці поступово готуються до переїзду. Нині у Краматорську залишаються близько 19 тисяч людей проти 167 тисяч до повномасштабного вторгнення.