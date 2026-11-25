Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

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На кінець листопада 2026-го на підконтрольній частині Донецької області залишаються майже 1,3 тисячі дітей. Напередодні зону обовʼязкової евакуації розширили на ще дві громади: вони були останніми. Тепер під примусовий виїзд родин з неповнолітніми підпадає вся територія регіону.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальниці Служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижакової.

За її даними, напередодні обласна влада підписала наказ про проведення обовʼязкової евакуації дітей в Олександрівській та Черкаській громадах. Їхні населені пункти були останніми, де такі обмеження не діяли: тепер вони охоплюють всю підконтрольну частину Донецької області. Загалом там залишаються 1 291 неповнолітній, зокрема:

Краматорська громада — 199 дітей;

Словʼянська громада — 667 дітей;

Святогірська громада — 11 дітей;

Олександрівська громада — 81 дитина;

Черкаська громада — 333 дитини.

За останній тиждень небезпеку покинули 255 дітей, більшість з яких евакуювали зі Словʼянської громади — 123. Загальна кількість врятованих від початку місяця сягнула 768 неповнолітніх.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються близько 53,4 тисячі людей. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 45 тисяч цивільних.

Нагадаємо, окупаційні війська продовжують завдати ударів по логістичних шляхах регіону, зокрема з Краматорська до Олександрівки. На тлі цього евакуація з населених пунктів ускладнюється, тож місцевих закликають не зволікати та виїздити.