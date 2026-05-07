Українці почнуть отримувати виплату “Національного кешбеку” за березень з 7 травня. Загалом гроші надійдуть на картки майже 4,8 мільйона користувачів програми, вперше — разом із компенсацією на пальне.
Про це повідомили на Урядовому порталі.
Там розповіли, що користувачам “Національного кешбеку” вперше надійде на рахунки й часткове відшкодування за пальне, яке запровадили з 20 березня. Виплати отримають понад 2 млн українців. З поміж них 91% — це власники авто бюджетного сегмента, машини віком 10–20 років з об’ємом двигуна до 2,5 л.
Придбати пальне з кешбеком можна в будь-якому куточку країни: до програми вже приєдналися понад 220 мереж автозаправних станцій — від великих національних до локальних, розповіли урядовці. Компенсація нараховується за кожен літр пального:
Максимальна сума кешбеку на пальне з 1 травня становить 500 грн на місяць, а загальний ліміт за програмою “Національний кешбек” — 3000 грн на місяць.
Крім того, березнева виплата є першою виплатою за диференційованою моделлю кешбеку, яка передбачає два рівні компенсації:
Програма продовжує діяти у звичному режимі, тож отриманий кешбек можна використати на:
Щоб долучитися до програми “Національний кешбек”, потрібно зробити чотири кроки:
Зазначимо, що кешбек нараховують лише за безготівкову оплату. Кошти не оподатковуються, не враховуються при призначенні субсидій і пільг, а ще їх не можна зняти готівкою або переказати іншій людині.
Нагадаємо, раніше в Україні готували ще одну соціальну допомогу — одноразову виплату пенсіонерам та малозабезпеченим громадянам. По 1500 гривень зможуть отримати не менше 13 мільйонів людей.