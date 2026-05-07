Програма "Національний кешбек". Ілюстрація: "Зроблено в Україні"

Українці почнуть отримувати виплату “Національного кешбеку” за березень з 7 травня. Загалом гроші надійдуть на картки майже 4,8 мільйона користувачів програми, вперше — разом із компенсацією на пальне.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що користувачам “Національного кешбеку” вперше надійде на рахунки й часткове відшкодування за пальне, яке запровадили з 20 березня. Виплати отримають понад 2 млн українців. З поміж них 91% — це власники авто бюджетного сегмента, машини віком 10–20 років з об’ємом двигуна до 2,5 л.

Придбати пальне з кешбеком можна в будь-якому куточку країни: до програми вже приєдналися понад 220 мереж автозаправних станцій — від великих національних до локальних, розповіли урядовці. Компенсація нараховується за кожен літр пального:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Максимальна сума кешбеку на пальне з 1 травня становить 500 грн на місяць, а загальний ліміт за програмою “Національний кешбек” — 3000 грн на місяць.

Крім того, березнева виплата є першою виплатою за диференційованою моделлю кешбеку, яка передбачає два рівні компенсації:

15% — на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту: косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, окремі види макаронних виробів і круп;

5% — на товари із сильними позиціями на ринку, зокрема це харчі, аптечні товари, товари для саду та городу.

На що можна витрати “Національний кешбек”

Програма продовжує діяти у звичному режимі, тож отриманий кешбек можна використати на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків і медичних товарів українського виробництва;

купівлю харчів українського виробництва;

книжки та іншу друковану продукцію;

благодійність, зокрема підтримку ЗСУ.

Як долучитися до “Національного кешбеку”

Щоб долучитися до програми “Національний кешбек”, потрібно зробити чотири кроки:

відкрити картку для виплат у банку-партнері;

визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;

у застосунку “Дія” обрати картку для виплат «Національний кешбек».

оплачувати покупки підключеною до програми карткою.

Зазначимо, що кешбек нараховують лише за безготівкову оплату. Кошти не оподатковуються, не враховуються при призначенні субсидій і пільг, а ще їх не можна зняти готівкою або переказати іншій людині.

Зазначимо, що кешбек нараховують лише за безготівкову оплату. Кошти не оподатковуються, не враховуються при призначенні субсидій і пільг, а ще їх не можна зняти готівкою або переказати іншій людині.