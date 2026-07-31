Ремонт. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Розробку кошторису для ремонту приміщення Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь доручили підприємиці зі Слов’янська. Частину приміщення у столиці, яке орендує заклад, планують капітально відремонтувати. На підготовку проєкту та проходження експертизи з місцевого бюджету спрямують 320,6 тисячі гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з документів закупівлі.

Договір із Катериною Трухан підписали 30 липня 2026 року. Підрядниця має розробити проєктну документацію та отримати позитивний експертний звіт щодо капітального ремонту частини орендованих нежитлових приміщень лікарні за адресою: проспект Повітряних Сил, 9 (літера В) у Києві. Вартість договору становить 320 567 гривень.

Закупівлю провели без використання електронної системи, тобто договір уклали напряму з підприємицею без проведення аукціону.

Згідно з календарним планом, виконати роботи мають протягом 90 календарних днів із моменту укладення договору. Перші 30 днів відведені на розробку проєкту, наступні — на опрацювання вартості матеріалів, які будуть задіяні в ремонті, а завершальний етап передбачає проходження державної експертизи проєктної документації.

Із технічного завдання випливає, що проєкт стосуватиметься операційного блоку на сьомому поверсі будівлі. У документації мають передбачити перепланування приміщень, облаштування операційних, палат інтенсивної терапії та післяопераційної палати, санітарно-гігієнічних приміщень, кімнат для медичного персоналу, а також приміщень для тимчасового зберігання медичних відходів.

Окрему увагу у проєкті мають приділити інженерним системам. У будівлі мають модернізувати вентиляцію та кондиціонування, електропостачання, резервне живлення, системи пожежної сигналізації, водопостачання, водовідведення, медичне газопостачання та киснепостачання. Також документація має враховувати вимоги безбар’єрності для маломобільних пацієнтів.

Крім цього, проєкт має містити технічні рішення для встановлення сучасного ангіографічного обладнання. Для цього необхідно передбачити монтажні рішення, зокрема спеціальний отвір для підйому обладнання на сьомий поверх будівлі.

Згідно зі зведеним кошторисом, безпосередньо на розробку робочого проєкту передбачили 274,5 тисячі гривень. Ще 30 тисяч гривень спрямують на проходження експертизи проєктної документації, а решта суми — це єдиний податок, який сплачує виконавиця робіт.

Після завершення робіт підрядниця має передати замовнику повний комплект проєктно-кошторисної документації в паперовому та електронному вигляді. Остаточний розрахунок проведуть після отримання позитивного експертного звіту та підписання акта виконаних робіт.

Що відомо про підрядницю

Підряд отримала Катерина Трухан, зареєстрована у Слов’янську близько трьох років тому. Вона займається діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також наданням послуг технічного консультування у цих сферах.

За останні роки обсяги державних підрядів ФОП Катерини Трухан помітно зросли. Якщо у 2023 році вона уклала договорів на близько 92 тисяч гривень, а у 2024 році — лише на 9 тисяч гривень, то у 2025 році загальна сума державних закупівель за її участі сягнула 672,5 тисячі гривень. Лише з початку 2026 року підприємиця вже уклала договорів майже на 2,5 мільйона гривень.

Серед найбільших її нинішніх замовлень — коригування проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту будівлі Київського пансіонату ветеранів праці.

Крім цього, підприємниця виконує ще один великий контракт — розробляє проєктно-кошторисну документацію для реконструкції адміністративної будівлі у Хустському районі Закарпатської області. Після реконструкції будівлю планують використовувати для організації навчання, проживання студентів та облаштування навчально-виробничих майстерень. Замовником цих робіт є Костянтинівське вище професійне училище, а вартість договору становить майже 1,5 мільйона гривень.

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