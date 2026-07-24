Покровська стоматологічна поліклініка працюватиме в Тернівці на Дніпропетровщині щонайменше до кінця 2026 року: деталі

Стоматологічна поліклініка з Покровська, яка релокувалася до Дніпропетровщини восени 2024 року, уклала черговий договір оренди нежитлового приміщення. Лікарі закладу прийматимуть пацієнтів за тією ж адресою щонайменше до кінця 2026 року.

Про це стало відомо з тендера, оприлюдненого в системі публічних закупівель Prozorro.

Вартість договору склала 182 тисячі гривень без ПДВ, тобто 26 тисяч гривень на місяць. Йдеться про приміщення у 46 квадратних метрів у Тернівці по вулиці Героїв-рятувальників, 24/2. Його здає в оренду фізична особа-підприємець Богдан Лисенко — із ним і уклали договір.

Закупівлю провели без використання електронної системи, оскільки підприємство зареєстроване в Покровську, який належить до територій активних бойових дій.

Як свідчать дані аналітичної системи YouControl, стоматологічна поліклініка переїхала до Тернівки восени 2024 року.

У коментарі журналістам Вільного Радіо представники поліклініки зазначили, що після релокації заклад не припиняв роботу. Новий тендер є черговим продовженням оренди.

Раніше підприємство вже укладало договори оренди цього ж приміщення з тим самим підрядником: наприкінці 2024 року, на 2025 рік, а також на початку 2026 року. Новий контракт забезпечить роботу релокованої стоматологічної поліклініки до завершення 2026 року.

Раніше ми писали, що влада Покровська спрямує майже 350 тис. грн на стипендії обдарованим школярам.