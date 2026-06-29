Підозрювана поряд із представником прокуратури. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Шевченківський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід жительці Костянтинівки, яку звинувачують у зберіганні тіла доньки та жорстокому поводженні з іншою дитиною, — 60 днів примусової госпіталізації до психіатричного закладу. Підставою стала діагностована шизофренія.

Відповідну ухвалу журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Фігурантку справи вирішили помістити до Спеціального закладу з надання психіатричної допомоги Інституту судової психіатрії МОЗ України до 16 серпня 2026 року включно. Підставою стало ухилення від явки на п’ять судових засідань та висновок судово-психіатричної експертизи, яка виявила у підсудної ознаки шизофренії параноїдної форми.

На час госпіталізації судові засідання за участі фігурантки проводитимуть у форматі відеоконференції.

Що відомо про справу

Підозрюваній інкримінують злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та наругу над тілом померлої людини (стаття 166 ККУ та ч. 1 статті 297 ККУ).

За матеріалами справи, підсудна протягом 2001–2012 років не працювала та не забезпечувала молодшій доньці належних умов життя. Дитина збирала їжу на кладовищі, ринках і в приватних домоволодіннях. Через відсутність медичної допомоги дитина втратила частину зубів, а у 2009 році — зазнала травми ноги, через що тимчасово припинила відвідувати школу (Костянтинівський заклад загальної середньої освіти № 6). Суд дійшов до висновку, що жінка застосовувала до доньки фізичні покарання: била руками й ременем.

19 грудня 2006 року у квартирі померла старша донька жінки. Та не поховала тіло та не повідомила медиків про смерть доньки, а також протягом кількох днів примушувала молодшу дитину спати поруч із тілом сестри. Надалі двічі переміщувала труп по квартирі, зняла з тіла сережки, здійснювала омивання, роздягала та одягала тіло, висушувала його рушниками. Тіло залишалося у квартирі до 1 липня 2025 року, коли правоохоронці зупинили її дії. Це сталося після переїзду молодшої доньки до іншого міста й її звернення до поліції.

Молодша донька, яка є потерпілою у справі, через пережиту травму отримала діагноз “Стійка зміна особистості після переживання катастрофічного стресу” (МКХ-10: F62.0). Цей стан передбачає порушення соціалізації, здатності до навчання й становлення особистості.

Нагадаємо, у Чернівцях 16 червня винесли вирок уродженці Сіверська Тетяні Ж, яку звинувачують у фінансуванні зміни конституційного ладу в Україні. Суд вважає, що фігурантка справи, проживаючи в Росії, організовувала збори для російських військових на суму понад 560 тис. грн.