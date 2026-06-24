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Соледарська міська військова адміністрація 22 червня затвердила виплату матеріальної допомоги ще 162 мешканцям громади у скруті. Вони отримають на розв’язання соціально-побутових питань загалом 1 млн 170 тис. грн.

Про це йдеться у розпорядженнях начальника Соледарської МВА №267р, №268р, №269р, №270р, №271р та №272р.

115 заявникам погодили виплати по 5 тис. грн, ще 25 — по 10, 21 громадянину й громадянці — по 15 тисяч. Одній людині також виділили допомогу у 30 тис. грн.

Таким чином, загальна сума матеріальної допомоги жителям Соледарської громади за червень 2026 року сягнула 2 460 000 гривень, а кількість отримувачів за неповний місяць — 402.

На матеріальну допомогу в Соледарській громаді можуть претендувати діти, дорослі та пенсіонери з інвалідністю. Виплати спрямовані на покриття соціально-побутових потреб і фінансуються з місцевого бюджету. Про умови отримання допомоги та критерії визначення її розміру Вільне Радіо розповідало в окремому матеріалі.

Нагадаємо, у 2026 році Соледарська громада закладає на соціальний захист приблизно 41% видатків свого бюджету — 62 млн грн. Це виплати військовим, родинам загиблих, переселенцям та іншим пільговим категоріям. Водночас власних доходів у громади лише 14,2 млн грн.