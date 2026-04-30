Заступники голів райдержадміністрацій Донеччини. Зліва направо: Тетяна Чаган, Павло Штепка, Роман Большаков, Роман Сімашов, Олександр Фоменко. Колаж: Вільне Радіо (якість фото деяких посадовців покращена за допомогою штучного інтелекту)

У 2025 році заступники голів пʼяти чинних районних адміністрацій Донеччини в середньому заробляли від 70 до майже 110 тисяч гривень на місяць. Кому з них платили найбільше й навпаки найменше, а також які ще доходи мали посадовці, розповідаємо в матеріалі.

До рейтингу Вільного Радіо увійшли чинні заступники голів пʼяти райдержадміністрацій Донеччини: Бахмутської, Волноваської, Краматорської, Маріупольської і Покровської. Дані щодо їхньої заробітної плати на посадах ми отримали у відповідь на запити. Їхні оригінали ви можете знайти в цій папці . Звернутись з подібним запитом щодо розподілення коштів бюджету можуть не лише журналісти, оскільки це публічна інформація. Суми заробітку посадовців у матеріалі вказані після сплати податків — держслужбовцям нараховували на 23% більше. Щодо кожного із заступників цифри щомісячної зарплати усереднені, тобто загальний розмір зарплати поділений на кількість місяців на посаді. Водночас до складу загального заробітку не враховані допомога на вирішення соціально-побутових питань і оздоровлення. Це обовʼязкові виплати розміром не більше середньомісячної зарплати, які держслужбовцям нараховують раз на рік (виходить подвійна зарплата в окремі місяці). Не увійшли до розрахунку також кошти, які вони отримали після перерахунку раніше виплаченої зарплати, і лікарняні, оплачені державним коштом через Пенсійний фонд. Утім, ми окремо зазначили розмір цих виплат у матеріалі. Інформацію щодо решти доходу посадовців ми знайшли в Єдиному державному реєстрі декларацій. Узяті звідти дані (крім зарплати на інших посадах) наведені до вирахування податків, адже відсотки за ними варіюються.

Рейтинг заступників голів райдержадміністрацій Донеччини за сумою середньої заробітної плати. Інфографіка: Вільне Радіо (якість фото деяких посадовців покращена за допомогою штучного інтелекту)

Від 83,5 до майже 110 тисяч гривень на місяць: хто із заступників голів РДА Донеччини заробляє найбільше

У 2025 році найвищу середньомісячну зарплату мав перший заступник голови Бахмутської РДА Роман Большаков — майже 110 тисяч гривень на місяць. Як і в його керівника Сергія Кальяна, найбільшими виплатами для посадовця були оклад і надбавка за високі досягнення. За рік кожна з них склала понад 527 тисяч гривень — це більше, ніж у голови РДА. Додатково чоловіку виплатили майже 100 тисяч допомоги на вирішення соціально-побутових питань і понад 97 тисяч на оздоровлення. Ще трохи більше тисячі гривень він отримав після перерахунку зарплати — стільки йому недоплатили за минулі періоди.

Окремо у 2025 році Роману Большакову нарахували 95,2 тисячі гривень дивідендів від зареєстрованого в Харкові ТОВ “НАК”. Посадовець є одним із засновників компанії, що може надавати в оренду нерухомість та займатися торгівлею, і володіє понад 36% її статутного капіталу. Крім цих доходів, він також отримав тисячу національного кешбеку.

Із відривом у понад 20 тисяч гривень наступне місце рейтингу посідає перший заступник голови Покровської РДА Олександр Фоменко. Цю посаду він отримав у вересні 2025 року — раніше був просто заступником. Загалом протягом минулого року чоловіку в середньому платили 86,4 тисячі гривень щомісяця. Посадовець також отримував наближену до окладу надбавку за інтенсивність праці — близько 365,3 тисячі гривень за рік. Фоменко мав 10 днів лікарняного, тож їх компенсували частково з Пенсійного Фонду.

Додатково Олександру Фоменку разово виплатили понад 76,8 тисячі гривень на вирішення соціально-побутових питань і 75,3 тисячі на оздоровлення. Торік посадовець також отримав тисячу від профспілки.

Замикає трійку лідерів заступниця голови Волноваської РДА Тетяна Чаган. На початку 2025 року, перебуваючи на своїй посаді, майже півтора місяця вона виконувала обовʼязки керівника установи, а потім повернулася до звичної роботи. Загалом минулоріч у середньому жінка отримувала 83,5 тисячі гривень на місяць. Серед колег вона найбільше відпочивала — отримала 132,8 тисячі гривень відпускних. Додатково Тетяна Чаган разово отримала понад 88,3 тисячі на оздоровлення й 79,7 тисячі на вирішення соціально-побутових питань. Крім цього, їй виплатили 90 тисяч після перерахунку зарплати за 2024 рік.

Також посадовиця задекларувала майже 142,9 тисячі гривень пенсії, 18 тисяч соціальних виплат від районного управління соцзахисту й тисячу зимової підтримки, а ще 3,8 тисячі доходу від банку.

Отримували менше 75 тисяч гривень: які заступники очільників РДА Донеччини мали найменшу зарплату

Наступне місце в рейтингу посідає заступник голови Краматорської РДА Роман Сімашов. Працювати на цій посаді він почав у червні 2025 року. З того часу чоловік у середньому заробляв близько 73,6 тисячі гривень щомісяця. Серед колег він єдиний не отримував надбавку за інтенсивність праці, але за аналогією з його керівницею Вікторією Набоковою лише до його окладу застосовували коефіцієнти відповідно до постанов №787 і №391. Їх використовують під час дії воєнного стану й для прифронтових територій. Кожна з цих виплат склала понад 105,6 тисячі гривень.

Додатково Роман Сімашов отримав понад 60 тисяч гривень на оздоровлення, допомогу на вирішення соціально-побутових питань йому поки не виплачували. Утім, її чоловік міг отримати на минулій посаді начальника відділу ЖКГ, інфраструктури та екології Краматорської РДА. У 2025 році на ній він заробив близько 194 тисяч гривень.

Найменшу ж зарплату серед колег на аналогічних посадах минулоріч мав заступник голови Маріупольської РДА Павло Штепка. Посеред року близько шести місяців чоловік виконував обовʼязки керівника установи й працював за той самий оклад. Загалом у середньому торік йому платили близько 70 тисяч гривень на місяць. Посадовець також мав наближену до окладу надбавку за інтенсивність праці — 355,5 тисячі. Утім, єдиний не отримував премію.

Окремо Павлу Штепці виплатили близько 75,1 тисячі гривень на вирішення соціально-побутових питань і 72,5 тисячі на оздоровлення. Також чоловік задекларував 254,1 тисячі гривень пенсії й близько 8 300 гривень національного кешбеку.

