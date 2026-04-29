Міжнародний Реєстр збитків тепер приймає заявки від бізнесу та держави: що відомо

Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Для бізнесу та держави відкрили подачу заяв за пʼятьма категоріями до міжнародного Реєстру збитків для України. Вони зможуть податися на відшкодування як за знищення інфраструктури, так і втрату активів.

Про це повідомили у Мінрозвитку.

Там розповіли, що міжнародний Реєстр збитків для України (RD4U) відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди ще за п’ятьма новими категоріями. Вперше така можливість з’явилася не лише для людей, а й для бізнесу та держави.

Йдеться про такі категорії:

Для держави

Подаватися можуть представники органів влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо.

Для бізнесу

Категорії цієї групи призначені для всіх юросіб — незалежно від форми власності, включно з державними та комунальними підприємствами. Заяви за цими категоріями дозволяють фіксувати не лише факт пошкодження чи знищення майна, а також витрати на ремонт або відновлення, зазначили у міністерстві.

Подати можуть керівники самостійно або через призначеного в “Дії” представника — для цього запустили окремий функціонал “Цифрові повноваження” в складі послуг міжнародного Реєстру збитків.

Коли українці зможуть отримати компенсацію

Щоб отримати “проміжні репарації” в межах глобального компенсаційного механізму, потрібні три компоненти.

Перший — Реєстр збитків для України — по суті є лише базою даних, яка обліковує заяви на відшкодування збитків, втрат чи шкоди внаслідок російської агресії.

Другим компонентом є компенсаційна комісія на підставі договору між Україною та партнерами — підписана у Гаазі Конвенція. Вона набуде чинності після ратифікації щонайменше 25 країнами. Це відкриє шлях до “практичної реалізації механізму репарацій” — через юридичні зобов’язання.

Третім — кінцевим — компонентом глобального механізму стане створення компенсаційного фонду, звідки Україна зможе виплачувати відшкодування. Джерела його наповнення нині обговорюють, однак основну частину грошей, ймовірно, залучать із заморожених російських активів або складних відсотків.

Нагадаємо, раніше міжнародний Реєстр збитків розпочав прийом заявок за новою категорією A3.5. для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток від підприємницької діяльності після 24 лютого 2022 року.