Єгор Золотов, 28-річний захисник із Покровської громади, якого повернули з полону. Фото: Покровська МВА

Під час чергового обміну військовополоненими 15 травня в Україну повернувся 28-річний захисник із Покровської громади — морський піхотинець Єгор Золотов.

Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.

15 травня 2026 року Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Це перший етап обміну військовополоненими у форматі “1000 на 1000”, про який Україна та Росія домовилися за американського посередництва. Додому з російської неволі вдалося повернути 205 українців, всі вони — військовослужбовці. Серед оборонців є ті, які чекали обміну з 2022 року.

У Покровській МВА зазначили, що вже 23 травня він відзначатиме свій 29-й день народження.

Нагадаємо, що 16 травня 2026 року російські окупанти передали Україні 528 тіл загиблих. За запевненням російської сторони, усі тіла належать українським захисникам. Тепер слідчі разом з експертами встановлюватимуть особисті дані усіх загиблих. Після підтвердження даних — тіла передаватимуть рідним для гідного поховання.