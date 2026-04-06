Миколаївку, Миролюбівку та Михайлівку Гродівської громади визнали окупованими

Миколаївка, Миролюбівка та Михайлівка Гродівської громади на мапі. Фото: DeepState

Український уряд визнав окупованими ще три населені пункти Гродівської громади — Миколаївка, Миролюбівка та Михайлівка. Офіційно селища перебувають під контролем військ країни-агресорки з кінця січня 2026 року.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №454, який набув чинності 31 березня.

За документом, ще три селища Гродівської громади потрапили до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією — Миколаївка, Миролюбівка та Михайлівка. Український уряд визнав їх підконтрольними військам країни-агресорки з 25 січня 2026 року.

Зазначимо, що ця селищна територіальна громада у Покровському районі має 32 населені пункти. З них в окупації вже перебувають, окрім зазначених трьох, 22 села:

с. Баранівка;

с. Веселе;

с. Вовче;

с. Воздвиженка;

с. Євгенівка;

с. Єлизаветівка;

с. Красний Яр;

с. Лозуватське;

с. Малинівка;

с. Миколаївка;

с. Мирне;

с. Новоолександрівка;

с. Новоторецьке;

с. Прогрес;

с. Тимофіївка;

с. Іванівка;

с. Лисичне;

с. Сергіївка;

с. Журавка;

с. Крутий Яр;

с. Свиридонівка;

с. Шевченко Перше.

Нагадаємо, український уряд також визнав окупованими ще два населені пункти Соледарської громади — село Федорівку та селище Виїмку. Загальна кількість зайнятих російськими військами населених пунктів громади з 2022 року вже досягла 25.