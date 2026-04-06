Миколаївку, Миролюбівку та Михайлівку Гродівської громади визнали окупованими

Богдан Комаровський
Український уряд визнав окупованими ще три населені пункти Гродівської громади — Миколаївка, Миролюбівка та Михайлівка. Офіційно селища перебувають під контролем військ країни-агресорки з кінця січня 2026 року. 

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №454, який набув чинності 31 березня.

За документом, ще три селища Гродівської громади потрапили до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією — Миколаївка, Миролюбівка та Михайлівка. Український уряд визнав їх підконтрольними військам країни-агресорки з 25 січня 2026 року.

Зазначимо, що ця селищна територіальна громада у Покровському районі має 32 населені пункти. З них в окупації вже перебувають, окрім зазначених трьох, 22 села:

  • с. Баранівка;
  • с. Веселе;
  • с. Вовче;
  • с. Воздвиженка;
  • с. Євгенівка;
  • с. Єлизаветівка;
  • с. Красний Яр;
  • с. Лозуватське;
  • с. Малинівка;
  • с. Миколаївка;
  • с. Мирне;
  • с. Новоолександрівка;
  • с. Новоторецьке;
  • с. Прогрес;
  • с. Тимофіївка;
  • с. Іванівка;
  • с. Лисичне;
  • с. Сергіївка;
  • с. Журавка;
  • с. Крутий Яр;
  • с. Свиридонівка;
  • с. Шевченко Перше.

Нагадаємо, український уряд також визнав окупованими ще два населені пункти Соледарської громади — село Федорівку та селище Виїмку. Загальна кількість зайнятих російськими військами населених пунктів громади з 2022 року вже досягла 25.

