Миколаївку, Миролюбівку та Михайлівку Гродівської громади визнали окупованими

Український уряд визнав окупованими ще три населені пункти Гродівської громади — Миколаївка, Миролюбівка та Михайлівка. Офіційно селища перебувають під контролем військ країни-агресорки з кінця січня 2026 року.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №454, який набув чинності 31 березня.
За документом, ще три селища Гродівської громади потрапили до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією — Миколаївка, Миролюбівка та Михайлівка. Український уряд визнав їх підконтрольними військам країни-агресорки з 25 січня 2026 року.
Зазначимо, що ця селищна територіальна громада у Покровському районі має 32 населені пункти. З них в окупації вже перебувають, окрім зазначених трьох, 22 села:
Нагадаємо, український уряд також визнав окупованими ще два населені пункти Соледарської громади — село Федорівку та селище Виїмку. Загальна кількість зайнятих російськими військами населених пунктів громади з 2022 року вже досягла 25.