За минулу добу поліція зафіксувала ще 1 352 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донеччини. Атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону: серед цивільних мешканців загинули шестеро людей, поранені ще 13. Всі загиблі та переважна більшість поранених — жертви атаки авіабомбами по Краматорську, яка відбулася ввечері. На фронті водночас триває російський наступ, армія країни-агресорки продовжує тиск уздовж всієї лінії зіткнення.
5 травня, згідно зі зведенням від поліції, під обстрілами на Донеччині опинилися дев’ять населених пунктів Донецької області: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, а також села Дмитрівка, Сидорове, Спасько-Михайлівка та Тетянівка.
Для атак росіяни застосували авіабомби, FPV-дрони та безпілотники типу “Молнія-2”.
По Краматорську росіяни вдарили безпілотником “Молнія-2” та трьома авіабомбами — шестеро цивільних загинули, ще 13 зазнали поранень. Пошкоджені приватний та 16 багатоквартирних будинків, заклад освіти, перукарня, магазин, офісне приміщення, нежитлова будівля та автомобілі.
По Дружківці росіяни вдарили FPV-дронами та 250-кілограмовими авіабомбами — одна людина зазнала поранень, зруйновані вісім приватних осель. У Слов’янську після удару FPV-дрона пошкоджений цивільний автомобіль.
По одному багатоквартирному будинку пошкоджено в Білозерському та Миколаївці. У Тетянівці зруйнований приватний будинок, у Сидоровому — три оселі та автомобіль, ще одна будівля постраждала в селі Спасько-Михайлівка. У Дмитрівці після російського обстрілу зруйновані клуб та заклад освіти.
Поліція підрахувала, що за добу в регіоні постраждали 60 цивільних об’єктів, з яких 32 — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем були Різниківка Сіверської громади та Райгородок — Миколаївської.
Нагадаємо, російські військові порушили ініційований Україною режим припинення вогню, який тривав від опівночі 6 травня: країна-агресорка запустила вночі 108 дронів та три ракети, влучання фіксують, зокрема, у Харкові та Запоріжжі.