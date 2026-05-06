Наслідки російської атаки на центр Краматорська, 5 травня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

За минулу добу поліція зафіксувала ще 1 352 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донеччини. Атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону: серед цивільних мешканців загинули шестеро людей, поранені ще 13. Всі загиблі та переважна більшість поранених — жертви атаки авіабомбами по Краматорську, яка відбулася ввечері. На фронті водночас триває російський наступ, армія країни-агресорки продовжує тиск уздовж всієї лінії зіткнення.

5 травня, згідно зі зведенням від поліції, під обстрілами на Донеччині опинилися дев’ять населених пунктів Донецької області: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, а також села Дмитрівка, Сидорове, Спасько-Михайлівка та Тетянівка.

Для атак росіяни застосували авіабомби, FPV-дрони та безпілотники типу “Молнія-2”.

По Краматорську росіяни вдарили безпілотником “Молнія-2” та трьома авіабомбами — шестеро цивільних загинули, ще 13 зазнали поранень. Пошкоджені приватний та 16 багатоквартирних будинків, заклад освіти, перукарня, магазин, офісне приміщення, нежитлова будівля та автомобілі.

По Дружківці росіяни вдарили FPV-дронами та 250-кілограмовими авіабомбами — одна людина зазнала поранень, зруйновані вісім приватних осель. У Слов’янську після удару FPV-дрона пошкоджений цивільний автомобіль.

По одному багатоквартирному будинку пошкоджено в Білозерському та Миколаївці. У Тетянівці зруйнований приватний будинок, у Сидоровому — три оселі та автомобіль, ще одна будівля постраждала в селі Спасько-Михайлівка. У Дмитрівці після російського обстрілу зруйновані клуб та заклад освіти.

Поліція підрахувала, що за добу в регіоні постраждали 60 цивільних об’єктів, з яких 32 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем були Різниківка Сіверської громади та Райгородок — Миколаївської.

ЗСУ зупинили 50 штурмів на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили шість спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого, Ставків, Діброви, а також у районі Торського;

у районі Закітного на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед;

на Краматорському напрямку українські сили відбили одну атаку російських військових у напрямку Никифорівки;

російські сили на Костянтинівському напрямку провели 14 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 штурмових дій армійців країни-агресорки у районах Затишка, Родинського, Покровська, Молодецького, Новоолександрівки, Котлиного, Удачного, Муравки та Новомиколаївки, а також у бік Білицького, Шевченка, Сергіївки, Біляківки та Новопідгороднього;

окупанти на Олександрівському напрямку 14 разів атакували у бік Злагоди, Добропілля, Данилівки, Березового, Єгорівки, Степового та Нового Запоріжжя.

Нагадаємо, російські військові порушили ініційований Україною режим припинення вогню, який тривав від опівночі 6 травня: країна-агресорка запустила вночі 108 дронів та три ракети, влучання фіксують, зокрема, у Харкові та Запоріжжі.