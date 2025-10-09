Підтримати
На Донеччині обійшлося без загиблих, але у Краматорську поранень зазнала одна жінка: як минуло 8 жовтня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
8 жовтня  російські військові продовжували атакувати житлові квартали та лінію фронту на території Донецької області, загалом правоохоронці за добу нарахували 1938 атак із різних видів зброї. Удари армії країни-агресорки були, зокрема, спрямовані на не менш як 14 населених пунктів — обійшлося без загиблих, але в Краматорську поранень зазнала одна цивільна людина, жінка 1947 року народження.

Росіяни били по регіону дронами, артилерією та авіабомбами

Під вогнем були міста Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Святогірськ і Слов’янськ,  селища Новодонецьке, Олександрівка й Олексієво-Дружківка, села Завидо-Борзенка, Мирне, Петрівка Друга, Рай-Олександрівка, Різниківка та Шостаківка. Про це йдеться у зведенні від поліції.

По Краматорську за добу били тричі — поранень зазнала жінка 1947 року народження.

Більше за добу на Донеччині загибелі чи поранення цивільних через обстріли не фіксували, однак у низці населених пунктів є руйнування внаслідок влучань:

  • на Святогірськ росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби — там пошкоджені п’ять приватних будинків і три магазини;
  • у Слов’янську постраждав багатоквартирний будинок;
  • у Мирному після влучання з FPV-дрона є пошкодження на території АЗС;
  • у Новодонецькому три російські дрони “Герань-2” пошкодили чотири багатоквартирні будинки, а також ще три приватні. Окрім цього, руйнувань зазнали заклад освіти, автотранспортне підприємство та цивільний автомобіль;
  • у Шостаківці через удар дрона постраждали два приватні будинки й дві господарські споруди;
  • в Олексієво-Дружківці постраждала приватна оселя й цивільне авто, у Петрівці Другій – чотири приватні будинки;
  • по Завидо-Борзенці Покровського району росіяни вдарили БпЛА “Герань-2” — пошкоджені два приватні будинки.

Руйнувань за добу зазнали 46 цивільних об’єктів. Серед них 21 — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін додав, що під вогнем також були Сіверськ та Андріївка.

Наслідки російських обстрілів Донецької області 8 жовтня 2025-го. Інфографіка: Вільне Радіо
Обстріл Краматорська 8 жовтня
Наслідки обстрілів Краматорська 8 жовтня. Фото: Краматорська міська ВА
Наслідки обстрілів Краматорська 8 жовтня. Фото: Краматорська міська ВА
Обстріли Сіверська 8 жовтня 2025 року
Наслідки російських обстрілів Донецької області 8 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини
Обстріли Краматорська 8 жовтня 2025 року
Наслідки російських обстрілів Донецької області 8 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини
Обстріли Донецької області 8 жовтня
Наслідки російських обстрілів Донецької області 8 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини

Росіяни атакували під Покровськом 58 разів

  • як пише у зведенні Генеральний штаб ЗСУ, за 8 жовтня на Лиманському напрямку українські військовослужбовці фіксували 15 атак російських сил у районах Новомихайлівки, Шандриголового, Дерилового, Карпівки, Торського, а також у напрямках Ольгівки й Нового Миру;
  • на Слов’янському напрямку окупанти здійснили 10 атак поблизу Ямполя, Виїмки, Федорівки, Дронівки та Григорівки;
  • на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки 17 разів намагалися штурмувати позиції поблизу Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки;
  • на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 58 атак у районах Затишка, Никанорівки, Червоного Лиману, Лисівки, Родинського, Новоекономічного, Миролюбівки, Дачного, Муравки, а також у напрямках Мирнограда, Балагана, Покровська та Філії;
  • на Олександрівському напрямку українські сили відбили 40 штурмів окупантів поблизу Андріївки-Клевцового, Піддубного, Соснівки, Філії, Січневого, Комишувахи, Вороного, Вербового, Олексіївки, Новомиколаївки, Новогригорівки, Полтавки та Малинівки.

Нагадаємо, від початку Добропільської операції російські війська втратили понад 12 тисяч особового складу. Українські захисники продовжують контрнаступальні дії, аби завадити окупантам просуватися поблизу Добропілля та Покровська.

