На Донеччині витратять понад 16 млн гривень на зимове утримання доріг

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Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА оголосив тендер на обслуговування понад 1,3 тисячі кілометрів місцевих доріг. Підрядник має розчищати їх від снігу, готувати піщано-соляну суміш для боротьби з ожеледицею та чергувати з технікою на випадок негоди.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера на сайті публічних закупівель Prozorro.

Які дороги на Донеччині планують обслуговувати взимку

Закупівлю оголосив Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації 4 листопада 2026 року.

За умовами тендера, підрядник має забезпечити зимове утримання 1304,8 кілометра автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Це понад 150 доріг у різних районах Донеччини, зокрема поблизу Костянтинівки, Лимана, Слов’янська, Добропілля та Олександрівки.

Як прибиратимуть сніг і боротимуться з ожеледицею на дорогах

Основна частина робіт стосуватиметься розчищення доріг від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами.

Зокрема, підрядник має очистити від снігу понад 2,2 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття за допомогою тракторів і снігоочисників на базі дорожних машин.

Також у межах закупівлі готуватимуть піщано-соляну суміш із вмістом 20% солі. Загалом планують виготовити 1797,3 кубічного метра такої суміші.

Готову протиожеледну суміш перевозитимуть самоскидами на відстань до 80 кілометрів.

Окремо в документації передбачили чергування бригад і машиністів на випадок снігопадів та ожеледиці. За потреби вони виїжджатимуть розчищати дороги та обробляти їх протиожеледними матеріалами.

Скільки коштів передбачили на зимове утримання доріг

Очікувана вартість закупівлі становить 16,1 мільйона гривень без ПДВ або 19,3 мільйона, якщо переможець тендера буде платником цього податку. Кошти на роботи виділятимуть з обласного бюджету.

Окремо в кошторисі передбачили 1,8 мільйона гривень без ПДВ на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт.

Договір планують укласти з учасником, який запропонує найнижчу вартість послуг.

Подати тендерні пропозиції можна до 20 листопада 2026 року. Звернутися за роз’ясненнями щодо умов закупівлі або оскаржити їх учасники можуть до 17 листопада.

Раніше ми розповідали, що за вересень і жовтень громади Донеччини витратили понад 27,6 мільйона гривень на вугілля, дрова, пелети, зарядні станції та сіль для доріг.