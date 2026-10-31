Як громади Донеччини готуються до зими: аналіз закупівель від початку осені

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У вересні та жовтні 2026 року громади Донеччини та їхні установи закуповували вугілля, дрова й пелети для опалення, зарядні станції на випадок знеструмлень та сіль для доріг. Загальна сума таких закупівель сягнула понад 27,6 млн грн. Розповідаємо, що купували громади, скільки це коштувало та які закупівлі не відбулися.

Закупівлі журналісти Вільного Радіо дослідили за допомогою аналітичної платформи Bi-Prozorro.

Для довідки: До вибірки увійшли закупівлі місцевих адміністрацій Донецької області, оприлюднені з 1 вересня до 26 жовтня 2026 року, за кодами 03, 09, 14, 31, 39, 42, 44, 45, 50 та 90. Ми відібрали ті, що стосуються опалення, автономного живлення й зимового утримання доріг. До добірки не увійшли закупівлі теплової енергії, а також підряди на ремонти будинків. Суми вказані за очікуваною вартістю або ціною договору — з податком на додану вартість (ПДВ) або без нього, а ціну за одиницю ми розрахували самостійно.

Загалом у визначений період 69 замовників Донеччини оприлюднили 90 закупівель для підготовки до зими на понад 27,6 млн грн. Щонайменше 49 договорів уклали напряму, без конкурсу.

Найбільше грошей — майже 18 млн грн — спрямували на паливо для опалення: вугілля, пелети, дрова, торфʼяні брикети та природний газ. Найчастіше ж замовники купували зарядні станції, батареї та генератори: таких закупівель було 58 на майже 6 млн грн. На зимове утримання доріг припало близько 1,5 млн грн.

Тисяча тонн вугілля для Олександрівської громади

Найбільшим окремим замовленням серед проаналізованих закупівель стало постачання вугілля для КП “Віднова” Олександрівської громади. Підприємство замовило тисячу тонн вугілля для котелень.

Договір на 6,5 млн грн з ПДВ уклали 1 вересня без відкритих торгів. У перерахунку на тонну підприємство платитиме 6 500 грн з ПДВ. Постачальник має доставити вугілля до кінця 2026 року.

Контракт отримало ПП “Вуглепостачання”, зареєстроване в Харкові у грудні 2021 року. Його єдиний власник і директор — Юрій Ляшенко. За даними аналітичної системи YouControl, основний вид діяльності підприємства — оптова торгівля паливом. Серед зареєстрованих напрямків також є добування кам’яного вугілля.

Станом на середину 2026 року в компанії працювали троє людей, а у її власності було вісім транспортних засобів.

У жовтні ця ж компанія отримала ще один контракт на постачання вугілля — для Бахмутського психоневрологічного інтернату. Заклад замовив 90 тонн вугілля із доставкою до села Веприк на Полтавщині.

На відкриті торги подалися чотири компанії. “Вуглепостачання” запропонувало найнижчу ціну, і 20 жовтня з ним підписали договір на понад 1,2 млн грн з ПДВ.

У цій закупівлі тонна вугілля коштує приблизно 13 342 грн з ПДВ — більш ніж удвічі дорожче, ніж у договорі з КП “Віднова”. Проте ціни не можна співставляти: замовники придбали різні марки вугілля, а доставку передбачили до різних населених пунктів.

У Слов’янську після розірвання договору на пелети знайшли дешевшу пропозицію

Ще одна велика закупівля палива стосувалася потреб закладів освіти Слов’янської громади. Місцеве управління освіти планувало придбати 250 тонн паливних пелет.

6 жовтня управління уклало договір із ФОП Дмитром Пожидаєвим на понад 4,1 млн грн — це 16,5 тис. грн за тонну. Постачальника обрали без торгів за допомогою переговорів — замовники з територій активних бойових дій можуть застосовувати цю процедуру.

Однак уже 13 жовтня сторони розірвали договір за взаємною згодою. За інформацією у звіті, коштів за цією угодою не сплачували.

За даними YouControl, Дмитро Пожидаєв зареєструвався як підприємець у Слов’янську в серпні 2024 року. Його основний вид діяльності — виробництво олії та тваринних жирів. Серед інших зареєстрованих напрямків — виробництво кормів для тварин.

Після розірвання договору управління освіти повернулося до тієї ж закупівлі. 23 жовтня замовник оголосив намір укласти договір із київським ТОВ “ВКП Енергія-Інвест”. Ціна нової пропозиції — понад 3,1 млн грн, або близько 12,4 тис. грн за тонну.

Отже, за новою пропозицією закупівля обійдеться більш як на мільйон гривень дешевше, ніж за попереднім договором. Станом на 28 жовтня угоду з новим постачальником ще не оприлюднили.

Тим часом у того самого ФОП Дмитра Пожидаєва паливо замовила Словʼянська міська клінічна лікарня. Заклад купив 58 тонн гранул із лузги соняшнику на 957 тис. грн. Тонна, як і в договорі з управлінням освіти, коштувала 16,5 тис. грн.

Договір лікарня підписала 6 жовтня через переговорну процедуру. Перед цим заклад намагався провести відкриті торги, але скасував їх через скорочення фінансування.

За однакові зарядні станції громади Донеччини платили по-різному

Серед закупівель обладнання для автономного живлення були як невеликі замовлення, так і закупівлі на сотні тисяч гривень. В одних випадках замовники отримували лише одну пропозицію, в інших — могли порівняти ціни кількох учасників.

У вересні Курахівська міська рада придбала сім зарядних станцій двох моделей: чотири OUKITEL P5000E PRO по 83 тис. грн та три Fossibot F2400 по 38,7 тис. грн.

Єдину пропозицію подало ТОВ “Кубік Груп” із Борисполя. Договір підписали 28 вересня на 448 тис. грн без ПДВ, або понад 537 тис. грн з урахуванням цього податку.

Компанію зареєстрували у грудні 2021 року. Її власник і директор — Антон Кубій, а штат налічує чотирьох людей. Основний вид діяльності — неспеціалізована оптова торгівля.

У жовтні це ж підприємство подалося на закупівлю Шахівської сільської ради, яка планує придбати 11 зарядних станцій Bluetti AC180P із доставкою до Золотоноші. Очікувана вартість становила понад 446 тис. грн.

Закупівлю вдалося провести з другої спроби — перша завершилася без договору з переможцем. Найвигіднішу пропозицію тоді подала ФОП Писюра — близько 418 тис. грн, тобто майже 38 тис. грн за станцію. Проте 22 жовтня підприємиця відмовилася підписувати договір, пояснивши це затримкою з боку постачальника.

Того ж дня сільрада оголосила закупівлю повторно. Цього разу єдину пропозицію подало ТОВ “Кубік Груп” — майже 439 тис. грн, або 39,9 тис. грн за станцію. Станом на дату аналізу остаточного рішення ще не ухвалили.

Дорожче такі самі станції купив відділ освіти Торецької громади — дві штуки по 45 тис. грн. Це на 5–7 тис. грн більше за одиницю, ніж пропонували учасники закупівлі в Шахівській сільраді, проте й умови доставки в цих закупівлях різні. Договір із ФОП Стефаненко А. В. уклали напряму 26 жовтня.

Ще одну закупівлю зарядних станцій провело управління соціального захисту населення Курахівської громади. Воно замовило вісім Bluetti AC200PL на понад 532 тис. грн сукупно. До цієї суми увійшла також вартість доставки до селища Слобожанського на Дніпропетровщині.

На торги подалися дві компанії. ТОВ “Техно Іновейшн Компані” запропонувало доставити станції за 420 тис. грн без ПДВ, але замовник відхилив цю пропозицію. У протоколі від 22 жовтня пояснили: у завантаженому файлі компанія вказала іншу суму — майже 350 тис. грн без ПДВ. Через цю розбіжність замовник не зміг визначити, яку ціну пропонує учасник.

Переможцем обрали ТОВ “Комплексні рішення мереж”, яке погодилося поставити станції за 520 тис. грн, або по 65 тис. грн за кожну. Це більш ніж на 100 тис. грн дорожче за пропозицію відхиленої компанії.

Компанія зареєстрована в Чернівцях у 2018 році. За даними YouControl, власниця й керівниця компанії — Оксана Щесняк. Основним напрямом діяльності є торгівля через інтернет, а серед інших вказана оптова торгівля електронним устаткуванням. У компанії працюють п’ятеро людей.

А от Донецькому обласному навчально-методичному центру культури придбати зарядні станції не вдалося: першу закупівлю на 234,5 тис. грн заклад скасував, а повторні торги на понад 195 тис. грн не відбулися. 24 жовтня центр оголосив закупівлю втретє, і вона знову не була успішною.

Батареї для EcoFlow та інвертори

Окремо замовники закуповували обладнання й комплектуючі для систем автономного живлення.

Так, Авдіївська міська військова адміністрація 26 жовтня оголосила дві закупівлі додаткових батарей до зарядних станцій EcoFlow для власних потреб. П’ять батарей до моделі DELTA 3 Max Plus оцінили в понад 308 тис. грн — приблизно 61,7 тис. грн за одиницю. Ще дві батареї до DELTA 2 коштують понад 108 тис. грн сукупно.

Станом на дату написання матеріалу подання пропозицій у цих закупівлях тривало. Учасники можуть подаватися до 1 листопада.

Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради тим часом придбав два гібридні інвертори Deye потужністю 16 кВт. У закупівлі взяли участь двоє постачальників. Переміг ФОП Кузнєцов Г. Ю. із Жовтих Вод. Договір на 196 тис. грн, тобто по 98 тис. грн за інвертор, підписали 11 вересня.

Сіль для доріг у трьох громадах Донеччини коштує від 7,5 до 9 тисяч гривень за тонну

У жовтні Слов’янська, Краматорська та Святогірська громади шукали постачальників технічної солі для зимового утримання доріг. Ціна тонни становила від 7,5 до 9 тисяч гривень без ПДВ. Відрізнялися не лише суми закупівель, а й умови доставки.

Найдорожче сіль замовили у Слов’янську. Комунальне підприємство “Благоустрій” придбало 60 тонн по 9 тисяч гривень за тонну з доставкою. Договір на 540 тисяч гривень із ФОП Артеменко І. В. підписали 19 жовтня. Постачальника обрали за переговорною процедурою.

У Краматорську тонну солі оцінили у 7,5 тисячі гривень. Комунальне підприємство “Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них” оголосило відкриті торги на закупівлю 100 тонн за 750 тисяч гривень. Доставку не замовляли: підприємство має самостійно забрати товар зі складу у Дніпрі.

У Святогірську планували придбати 30 тонн солі за 247,5 тисячі гривень, або по 8 250 гривень за тонну. Закупівлю тричі оголошували в жовтні — 9, 15 та 21 числа, але жоден постачальник не подав пропозицію.

Четверту спробу комунальне підприємство “Сервіскомунбуд” розпочало 26 жовтня. Єдину пропозицію подало ТОВ “Родючий елемент” із ціною, яка не відрізняється від очікуваної вартості. Наразі учасник очікує на рішення замовника.

ТОВ “Родючий елемент” зареєстроване в Софіївській Борщагівці та спеціалізується на оптовій торгівлі хімічними продуктами. Його засновницею є Альона Ковальчук.

Зазначимо, в документах до цієї закупівлі вказали різні строки поставки: в оголошенні — до 25 грудня, а в проєкті договору — не пізніше 31 жовтня 2026 року. Такий самий проєкт договору додавали й до попередніх трьох закупівель. За кожен день прострочення постачальнику передбачили пеню в розмірі 1%.

Отже, у трьох громадах технічну сіль закуповували за ціною від 7,5 до 9 тисяч гривень за тонну. Найбільший обсяг замовили у Краматорську, а найвища ціна — у Слов’янську, де до вартості включили доставку.

Раніше журналісти Вільного Радіо аналізували, як змінилася лінія фронту на Донеччині за вересень 2026 року.