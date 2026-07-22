Ремонт доріг в Україні. Ілюстративне фото від Мінозвитку

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Департамент розвитку базових галузей промисловості ДонОДА шукає виконавця, який зможе до кінця року утримувати 26,6 кілометра дороги від Майдану Черкаської громади до Суханівки Слов’янської громади. За ці роботи з обласного бюджету готові заплатити до 3 527 219 грн (без ПДВ).

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі для державних закупівель Prozorro.

До переліку послуг, які підрядник повинен буде надавати на даній ділянці дороги місцевого значення, входять планування узбіч автогрейдером, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, ямковий ремонт, укріплення узбіч матеріалом від фрезерування та засипання промоїн і просідань дорожнього полотна.

Для цих робіт не планують перекривати дорогу: їх виконуватимуть по черзі на обох половинах проїздної частини, залишаючи другу для руху транспорту. Зазначені послуги до кінця 2026 року потрібно буде надавати цілодобово згідно зі щомісячними планами-завданнями або дефектними актами від замовника.

У ДонОДА пропонують оплату підряднику у два етапи. Він може отримати аванс розміром до 30% річного обсягу фінансування закупівлі. Решту суми — виплатять поетапно протягом 10 днів після підписання актів виконаних робіт.

Закупівлю проводять у форматі відкритих торгів з особливостями, тому переможе та пропозиція, яка буде найдешевшою з тих, які відповідають вимогам. Учасники можуть податися на тендер до 26 липня 2026 року.

Нагадаємо, в Краматорську знову шукають підрядника для ремонту тепломережі на вулицях Парковій та Ярослава Мудрого. Попередній підрядник виконав лише частину робіт, тому решту обсягу винесли в нову закупівлю. На неї планують витратити майже 2,6 мільйона гривень. Разом з уже виконаними роботами ремонт цієї ділянки коштуватиме майже 3 мільйони гривень.