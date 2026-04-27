На Донеччині та в інших регіонах є знеструмлення через обстріли й негоду: що відомо

Внаслідок нічних російських дронових атак на ранок 27 квітня знеструмлені споживачі у Донецькій та ще шести областях України. Енергетики розпочали відновлення там, де дозволяє безпекова ситуація. Окрім цього, українці подекуди залишились без світла через негоду.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Окрім Донеччини знеструмлення внаслідок російських атак фіксують у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях.

“Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — додали в Укренерго.

Там зазначили, що в Україні також триває негода: через пориви вітру та грози на ранок повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у більшості регіонів країни. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням ліній.

В Укренерго закликали споживачів перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00, а з 18:00 до 22:00 — обмежити використання потужних електроприладів.

Нагадаємо, російські війська активізували наступальні дії практично по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони роблять ставку на “виважене планування”, тож у результаті окупанти зазнають втрат, які перевищують їхні можливості з доукомплектування підрозділів.