Ліки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У передостанній тиждень квітня 2026-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще 482 інфікованих — у них не було COVID-19. Обійшлося також без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за останній тиждень — з 20 по 26 квітня — у Донецькій області зареєстрували 482 нових хворих на ГРВІ, серед них не було людей із підтвердженим тестом на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж у попередній тиждень сезону.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 30 до 64 років.

Крім того, за цей період до лікарень Донеччини госпіталізували 19 хворих на ГРВІ, з яких 13 — діти. Обійшлося без летальних випадків.

Як захиститися від ГРВІ

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років;

діти від 6 місяців;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

Нагадаємо, упродовж першого кварталу цього року за медичною допомогою після укусів тварин на Донеччині звернулися понад 260 людей. Більше половини випадків припадає на укуси безпритульних собак і котів. Водночас випадків сказу серед людей у цей період не зафіксували.