Де лінія фронту на Донеччині 2 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів у Донецькій області за 1 жовтня. Фото: поліція Донеччини

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За добу 1 жовтня поліція зафіксувала 1 323 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Влучання відбулися по лінії фронту та житлових кварталах — серед цивільних загинула одна людина, а також є поранені. Окрім цього, удари по регіону продовжилися після опівночі. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.

У Слов’янську загинула людина, ще одна — поранена

Міста Краматорськ і Слов’янськ, а також селища Біленьке й Малотаранівка, — ці населені пункти були під вогнем на Донеччині 1 жовтня, повідомляє поліція.

По Слов’янську за добу завдали шести ударів, зокрема з РСЗВ “Смерч” — одна людина загинула, поранена ще одна. Пошкоджені загалом 37 приватних будинків, лікарня, об’єкт інфраструктури та чотири автомобілі “швидкої”.

Краматорськ росіяни атакували шістьма FPV-дронами — двоє людей поранені, пошкоджені два багатоквартирні та один приватний будинок, а також три авто.

У Біленькому через російську атаку поранений ще один цивільний мешканець, пошкоджені 12 осель.

У Малотаранівці через влучання FPV-Дрона пошкоджений приватний будинок.

Загалом за добу в регіоні руйнувань зазнали 63 цивільні об’єкти, з них 53 — житлові будинки, уточнили в поліції.

Там також зазначили, що зранку 2 жовтня росіяни двічі атакували Краматорськ — внаслідок ударів поранена людина, пошкоджені два багатоквартирні будинки. У Краматорській міській раді водночас повідомили, що о 7-й ранку загарбники атакували автобус, внаслідок атаки поранені двоє людей.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни 19 разів атакували населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 620 людей, зокрема 63 дитини.

Найбільше російських атак відбулося на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, українські військові відбили спроби вклинитися у свою оборону на Лиманському напрямку , де окупанти три рази атакували в районах Надії, Новоселівки та Діброви;

сім штурмів російські сили провели на Слов’янському напрямку поблизу Озерного, Ямполя, Кривої Луки та в бік Пискунівки;

окупанти не проводили штурмових дій на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку фіксували 27 атак. Загарбники вели атаки у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки, Вільного та в напрямку Осикового й Грузького;

на Покровському напрямку окупанти атакували 30 разів. Російські військові намагалися просунутися в районах Красноподілля, Нового Донбасу, Білицького, Світлого, Водянського, Молодецького та в бік Ганнівки, Добропілля, Новогришиного й Сергіївки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7. Її запуск зафіксували в невідомій локації.