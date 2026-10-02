Де лінія фронту на Донеччині 2 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
За добу 1 жовтня поліція зафіксувала 1 323 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Влучання відбулися по лінії фронту та житлових кварталах — серед цивільних загинула одна людина, а також є поранені. Окрім цього, удари по регіону продовжилися після опівночі. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.
Міста Краматорськ і Слов’янськ, а також селища Біленьке й Малотаранівка, — ці населені пункти були під вогнем на Донеччині 1 жовтня, повідомляє поліція.
По Слов’янську за добу завдали шести ударів, зокрема з РСЗВ “Смерч” — одна людина загинула, поранена ще одна. Пошкоджені загалом 37 приватних будинків, лікарня, об’єкт інфраструктури та чотири автомобілі “швидкої”.
Краматорськ росіяни атакували шістьма FPV-дронами — двоє людей поранені, пошкоджені два багатоквартирні та один приватний будинок, а також три авто.
У Біленькому через російську атаку поранений ще один цивільний мешканець, пошкоджені 12 осель.
У Малотаранівці через влучання FPV-Дрона пошкоджений приватний будинок.
Загалом за добу в регіоні руйнувань зазнали 63 цивільні об’єкти, з них 53 — житлові будинки, уточнили в поліції.
Там також зазначили, що зранку 2 жовтня росіяни двічі атакували Краматорськ — внаслідок ударів поранена людина, пошкоджені два багатоквартирні будинки. У Краматорській міській раді водночас повідомили, що о 7-й ранку загарбники атакували автобус, внаслідок атаки поранені двоє людей.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни 19 разів атакували населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 620 людей, зокрема 63 дитини.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7. Її запуск зафіксували в невідомій локації.