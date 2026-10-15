На Донеччині знову фіксують тенденцію повернення родин із дітьми через кілька днів після евакуації, — ОВА

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донецької області

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Обласна влада знову фіксує випадки повернення родин з дітьми до Донецької області через кілька днів після евакуації. Така тенденція не нова — сімʼї з малечою поверталися й під час обов’язкової евакуації з окремих громад регіону раніше.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, в Донецькій області дедалі більше вулиць підпадають під зону обовʼязкової евакуації родин із дітьми. Це повʼязано, зокрема з погіршенням безпекової ситуації в регіоні — російські війська продовжують посилювати свої атаки. Попри це, останнім часом посадовці почали знову фіксувати тенденцію до повернення сімей з неповнолітніми, яких вже вивозили в безпеку: вони повертаються за кілька днів.

Однією з причин такого рішення, каже Філашкін, є небажання залишати рідну домівку. Подекуди люди отримують гуманітарну підтримку та виплати в інших регіонах, а потім повертаються на Донеччину.

“Це дуже величезна відповідальність батьків, бо росіяни збільшили кількість своїх обстрілів. Я дуже прошу людей берегти себе та близьких, особливо дітей та виїздили за межі Донецької області. Скільки спілкуюся з людьми, позиція у них така: “це наші будинки, наших батьків, ми тут народилися і тут будемо жити”. Це, на жаль, їх стримує, але окупанти повністю знищують всі обʼєкти — як комунальної, так і приватні власності”, — каже очільник обласної військової адміністрації.

Зазначимо, що випадки повернення родин з дітьми до регіону після евакуації в безпеку фіксували й раніше. До прикладу, у жовтні 2024-го обласна влада повідомляла про 40 випадків, у яких примусово евакуюванні з небезпечних територій Донеччини родини з дітьми, поверталися назад.

Зокрема, у серпні у Дробишеве Лиманської повернулись 13 неповнолітніх — їх вивезли повторно. У грудні того ж року через російську атаку у селі Шевченко Покровської громади загинула дитина. Родину хлопчика евакуювали з небезпеки, однак вони вирішили повернутися.

Ми також розповідали про 10-річну Софію з Костянтинівки, яку нібито “врятували з підвалу” російські військові та вивезли на окуповану частину Донецької області. Раніше її разом із родиною евакуювали з оточеного боями міста, однак вони повернулися.

Нагадаємо, на середину жовтня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишаються понад 380 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти.