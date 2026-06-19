На які культурні заходи Вугледарська ВА спрямувала 9,1 млн грн з бюджету 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Вугледарська військова адміністрація, яка працює в евакуації, заклала у бюджеті на 2026 рік 9,1 млн грн на роботу клубів, бібліотек, школи мистецтва та музею. У цих закладах продовжують працювати 62 людини. Розповідаємо, які культурні заклади продовжують працювати, чим конкретно займаються працівники цих установ та скільки коштів спрямували на різні сфери.

Інформацію про заплановані витрати з бюджету журналістам Вільного Радіо надали у Вугледарській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з бюджетом Вугледарської ВА на 2026 рік, місцеві посадовці планують витратити на культуру впродовж року 9 124 700 грн. У бюджеті зазначили лише сфери, за якими розподілять ці кошти:

3 690 800 грн — оплата роботи палаців і будинків культури, клубів та центрів дозвілля;

2 402 000 грн — на роботу мистецьких шкіл;

1 321 400 грн — на роботу бібліотек;

921 900 грн — отримає керівництво управління;

618 100 — інші витрати в галузі культури і мистецтва;

170 500 — на роботу музеїв і виставок.

Посадовці ВА пояснили нам, що більшість з цих витрат — 8,7 млн грн — це зарплати працівників. Крім цього, гроші планують витратити на заправку картриджів, офісні програми, канцтовари та придбання зарядної станції — 195,3 тисячі грн. Ще 180 тисяч грн заклали на стипендії для талановитих учнів школи мистецтв.

Загалом в евакуації продовжують працювати:

12 клубних закладів культури (серед них 2 міські центри та 10 сільських);

комунальний заклад “Школа мистецтв” Вугледарської міської територіальної громади;

Вугледарська міська бібліотека для дітей;

комунальний заклад “Центральна публічна бібліотека Вугледарської МТГ”, до якої входять 9 філій сільських бібліотек;

музей історії села Микільське.

У вищеперерахованих закладах на початок 2026 року працювали 80 людей. Але наприкінці весни залишилися 62. З них повноцінно працюють 37 людей, 13 перебувають у режимі простою, а з 12 працівниками призупинили трудові відносини.

За перші 4 місяці 2026 року працівники культурних установ Вугледарської громади провели 533 заходи (455 з них — онлайн) та 69 фестивалів і конкурсів. Зокрема:

школа мистецтв Вугледарської МВА має 110 учнів, яких навчають 10 викладачів. Тут дітей навчають на музичному відділі (фортепіано, баян, скрипка, гітара, сольний спів) та естетичному (художній, театральний і цирковий відділи);

із закладів культури активно працюють 9. Саме ці установи провели найбільшу кількість заходів — 432. Це тематичні свята, виставки, майстер-класи тощо. Більшість із них присвятили національно-патріотичному вихованню, любові до Батьківщини та повазі до історії. Військова адміністрація також створила і підтримує роботу культурних хабів у Дніпрі та Києві;

мережа з дев’яти бібліотек громади наразі в активній роботі має лише 6 — 2 міські та 4 сільські філії. У бібліотеках провели 69 заходів, які спрямовані на підтримку читання, збереження культурної спадщини та комунікацію з громадою. Тут також проводять конкурси, акції та зустрічі із сучасними письменниками, такими як Марина Гримич. У бібліотеках є сайти, роботу яких підтримують коштом громади, а також працюють п’ять бібліотечних куточків у Дніпрі, Тернівці, Вишневому, Сумах та селі Вітове на Черкащині. Бібліотекарі також проводять навчальні курси на тему цифрової обізнаності;

музей історії села Микільське працює над збереженням історії та пам’яті про громаду. Працівники музею збирають архівні дані про громаду, оцифровують, досліджують і зберігають їх. У соцмережах публікують різноманітні рубрики, цифрові виставки та колекції про історію, традиції та побут жителів села. Крім цього, музейники проводять офлайн-заходи, екскурсії, фотовиставки та заняття з народознавства і краєзнавства. Музей також займається національно-патріотичним вихованням переселенців та бере участь у науково-комунікаційних заходах.

Зазначимо, загалом у місцевому бюджеті у 2026 році запланували 73,5 млн грн видатків. З них витрати на культуру цьогоріч сягнуть близько 13% від усіх видатків місцевої скарбниці.

Нагадаємо, у бюджеті Вугледарської військової адміністрації передбачили 13 видів допомоги для військових на 2026 рік. На їхню підтримку протягом року планують спрямувати майже 14 мільйонів гривень.

Крім, цього від півтори тисячі до 150 тисяч гривень допомоги можуть отримати переселенці різних категорій з Вугледарської ТГ. Загалом на 2026 рік тут затвердили 15 видів грошових допомог для місцевих.