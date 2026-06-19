Вугледарська військова адміністрація, яка працює в евакуації, заклала у бюджеті на 2026 рік 9,1 млн грн на роботу клубів, бібліотек, школи мистецтва та музею. У цих закладах продовжують працювати 62 людини. Розповідаємо, які культурні заклади продовжують працювати, чим конкретно займаються працівники цих установ та скільки коштів спрямували на різні сфери.
Інформацію про заплановані витрати з бюджету журналістам Вільного Радіо надали у Вугледарській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з бюджетом Вугледарської ВА на 2026 рік, місцеві посадовці планують витратити на культуру впродовж року 9 124 700 грн. У бюджеті зазначили лише сфери, за якими розподілять ці кошти:
3 690 800 грн — оплата роботи палаців і будинків культури, клубів та центрів дозвілля;
2 402 000 грн — на роботу мистецьких шкіл;
1 321 400 грн — на роботу бібліотек;
921 900 грн — отримає керівництво управління;
618 100 — інші витрати в галузі культури і мистецтва;
170 500 — на роботу музеїв і виставок.
Посадовці ВА пояснили нам, що більшість з цих витрат — 8,7 млн грн — це зарплати працівників. Крім цього, гроші планують витратити на заправку картриджів, офісні програми, канцтовари та придбання зарядної станції — 195,3 тисячі грн. Ще 180 тисяч грн заклали на стипендії для талановитих учнів школи мистецтв.
Загалом в евакуації продовжують працювати:
12 клубних закладів культури (серед них 2 міські центри та 10 сільських);
комунальний заклад “Школа мистецтв” Вугледарської міської територіальної громади;
Вугледарська міська бібліотека для дітей;
комунальний заклад “Центральна публічна бібліотека Вугледарської МТГ”, до якої входять 9 філій сільських бібліотек;
музей історії села Микільське.
У вищеперерахованих закладах на початок 2026 року працювали 80 людей. Але наприкінці весни залишилися 62. З них повноцінно працюють 37 людей, 13 перебувають у режимі простою, а з 12 працівниками призупинили трудові відносини.
За перші 4 місяці 2026 року працівники культурних установ Вугледарської громади провели 533 заходи (455 з них — онлайн) та 69 фестивалів і конкурсів. Зокрема:
школа мистецтв Вугледарської МВА має 110 учнів, яких навчають 10 викладачів. Тут дітей навчають на музичному відділі (фортепіано, баян, скрипка, гітара, сольний спів) та естетичному (художній, театральний і цирковий відділи);
із закладів культури активно працюють 9. Саме ці установи провели найбільшу кількість заходів — 432. Це тематичні свята, виставки, майстер-класи тощо. Більшість із них присвятили національно-патріотичному вихованню, любові до Батьківщини та повазі до історії. Військова адміністрація також створила і підтримує роботу культурних хабів у Дніпрі та Києві;
мережа з дев’яти бібліотек громади наразі в активній роботі має лише 6 — 2 міські та 4 сільські філії. У бібліотеках провели 69 заходів, які спрямовані на підтримку читання, збереження культурної спадщини та комунікацію з громадою. Тут також проводять конкурси, акції та зустрічі із сучасними письменниками, такими як Марина Гримич. У бібліотеках є сайти, роботу яких підтримують коштом громади, а також працюють п’ять бібліотечних куточків у Дніпрі, Тернівці, Вишневому, Сумах та селі Вітове на Черкащині. Бібліотекарі також проводять навчальні курси на тему цифрової обізнаності;
музей історії села Микільське працює над збереженням історії та пам’яті про громаду. Працівники музею збирають архівні дані про громаду, оцифровують, досліджують і зберігають їх. У соцмережах публікують різноманітні рубрики, цифрові виставки та колекції про історію, традиції та побут жителів села. Крім цього, музейники проводять офлайн-заходи, екскурсії, фотовиставки та заняття з народознавства і краєзнавства. Музей також займається національно-патріотичним вихованням переселенців та бере участь у науково-комунікаційних заходах.
Зазначимо, загалом у місцевому бюджеті у 2026 році запланували 73,5 млн грн видатків. З них витрати на культуру цьогоріч сягнуть близько 13% від усіх видатків місцевої скарбниці.