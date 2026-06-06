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З 6 червня 2026 року на окупованій частині Луганської області тимчасово обмежили рух пасажирського транспорту на двох трасах, які використовуються для сполучення з Донецьком, Маріуполем та іншими окупованими територіями. Рішення пояснили “заходами безпеки”.

Про це повідомили у так званому “Міністерстві транспорту ЛНР”.

Обмеження запровадили на невизначений термін. Вони стосуються всіх пасажирських перевезень — регулярних і нерегулярних.

Йдеться про ділянки трас Р-150 “Бєлгород — Старобільськ — Луганськ — Донецьк — Маріуполь” та Р-280 “Новоросія” (Ростов-на-Дону — Маріуполь — Мелітополь — Сімферополь), які забезпечують транспортне сполучення між тимчасово окупованими територіями Донеччини, Луганщини та півдня України.

Мапа обмеженого руху. Скриншот Вільного Радіо з окупаційних медіа

Також призупиняється рух низки приміських поїздів на окремих напрямках у межах регіону.

У так званому “Мінтрансі ЛНР” заявили, що для частини маршрутів уже розробили альтернативні схеми об’їзду, а з 7 червня міжрегіональні перевезення можуть частково відновити за зміненими напрямками.

Місцева адміністрація водночас заявила, що обмеження не стосуються приватного транспорту, однак мешканців закликають утриматися від поїздок без потреб.

Причиною запровадження обмежень називають загрозу атак на транспортну інфраструктуру.

Нагадаємо, через дії Сил оборони РФ тимчасово перекрито трасу Мангуш — Бердянськ у Маріупольському районі, повідомляють жителі Маріуполя у місцевих чатах.